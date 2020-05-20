مصادر كنسية: 4 كهنة يغادرون مستشفيات العزل بعد شفائهم من كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر كنسية اليوم الثلاثاء، عن خروج القس سوريال أنيس كاهن كاتدرائية مارجرجس وشهداء طنطا بعد التعافى من فيروس كورونا.

وقال المصدر لـ"الخليج 365": "كما شهد الأسبوع الماضي خروج كلا من القمص تكلا شفيق كاهن كنيسة الفيوم والقس مكسيموس صبحى كاهن كنيسة ببنى سويف والقمص بيشوي ناروز بقنا بينما ما زال هناك اثنين من الكهنة يتلقون العلاج في مستشفيات العزل.

ويعد كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة يوهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغى للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.