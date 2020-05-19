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جامعة القاهرة تمنح الدكتوراه للباحثة غادة عبدالعزيز حول العلاقات السعودية الأمريكية

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الباحثة غادة عبدالعزيز، الثلاثاء، على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بدرجة امتياز، وكان موضوع الرسالة حول العلاقات السعودية الأمريكية في الفترة من ٢٠٠١ وحتي ٢٠١٦.

وكانت اللجنة المشرفة على منحها درجة الدكتوراه تتكون من الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، مشرفًا، ورئيسًا للجنة، والدكتور محمد سالمان طايع، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عضوًا، والسفير أنيس سالم، مساعد وزير الخارجية السابق.

وتناولت الرسالة تطبيق نظرية التحالف على حالة الدراسة، وجاءت أبرز المحاور التي تناولتها الرسالة تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية وتطورها، ثم تأثير أحداث الحادي عشر من سبتمبر على العلاقات بين البلدين مرورا بتطور العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية فضلا عن تناول أبرز الخلافات بين البلدين تجاه بعض القضايا الإقليمية وتأثيرها على العلاقات بينهما وتناولت الرسالة تطور العلاقات خلال فترة الدراسة كما تطرقت لوضع سيناريوهات لمستقبل التحالف بين البلدين مستقبلا.

الباحثة مع اللجنة المشرفة على الرسالة
الباحثة مع اللجنة المشرفة على الرسالة

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    13,484

  • تعافي

    3,742

  • وفيات

    659

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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