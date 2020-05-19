جامعة القاهرة تمنح الدكتوراه للباحثة غادة عبدالعزيز حول العلاقات السعودية الأمريكية

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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تمنح الدكتوراه للباحثة غادة عبدالعزيز حول العلاقات السعودية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصلت الباحثة غادة عبدالعزيز، الثلاثاء، على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بدرجة امتياز، وكان موضوع الرسالة حول العلاقات السعودية الأمريكية في الفترة من ٢٠٠١ وحتي ٢٠١٦.
وكانت اللجنة المشرفة على منحها درجة الدكتوراه تتكون من الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، مشرفًا، ورئيسًا للجنة، والدكتور محمد سالمان طايع، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عضوًا، والسفير أنيس سالم، مساعد وزير الخارجية السابق.
وتناولت الرسالة تطبيق نظرية التحالف على حالة الدراسة، وجاءت أبرز المحاور التي تناولتها الرسالة تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية وتطورها، ثم تأثير أحداث الحادي عشر من سبتمبر على العلاقات بين البلدين مرورا بتطور العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية فضلا عن تناول أبرز الخلافات بين البلدين تجاه بعض القضايا الإقليمية وتأثيرها على العلاقات بينهما وتناولت الرسالة تطور العلاقات خلال فترة الدراسة كما تطرقت لوضع سيناريوهات لمستقبل التحالف بين البلدين مستقبلا.
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