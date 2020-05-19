شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل في الأسواق بعد إعلان الحكومة عودة الأنشطة والأعمال منتصف يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة، عن زيادة التعاون مع الحكومة لتنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا العالمى. وسادت حالة من التفاؤل الوسط التجارى عقب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء «بأنه سيتم النظر فى كيفية إعادة الأنشطة المختلفة للعمل من جديد اعتبارًا من منتصف يونيو القادم»، وهو ما جعل الاتحاد العام للغرف التجارية يشدد على منتسبيه بالمحافظات المختلفة بزيادة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى ظل خطة الحكومة للتعايش مع كورونا فى الفترة القادمة ودراسة إعادة الأنشطة للعمل من جديد والتكاتف جنبًا إلى جنب مع الحكومة لتنفيذ هذه الخطة التى تستهدف المصلحة العامة.

أشار إبراهيم العربى إلى الرغبة الكبيرة من منتسبى الغرف التجارية على مستوى المحافظات فى تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من هذا الفيروس ومساندة الحكومة فى تنفيذ خطتها لتخطى هذه الظروف الاستثنائية. وأشار أحمد الوسيمى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة أجهزة التكييف والتبريد إلى تعليمات مشددة من رئيس الاتحاد بتكثيف التعاون مع الحكومة خلال الفترة القادمة لتنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا العالمى. أضاف نائب رئيس غرفة القاهرة أنه حسب تعليمات المهندس إبراهيم العربى نرفع شعار لا بديل عن تنفيذ خطة الحكومة للتعايش مع كورونا فى الفترة القادمة بما يحافظ على المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه من مصلحة أصحاب الشركات والأنشطة المختلفة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة تفاصيلها للحفاظ على عجلة الإنتاج للأنشطة المختلفة، وهو ما نؤكد عليه مرارًا وتكرارًا من خلال غرفة القاهرة.

وأشاد «الوسيمى» باستجابة الشركات ورغبتهم الكبيرة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الحكومية بشكل يضمن سلامة وصحة كافة العاملين بالشركات والمتعاملين معهم، لافتا إلى أنه على سبيل المثال فى قطاع أجهزة التبريد والتكييف هناك التزام كبير بالإجراءات الاحترازية التى تضمن السلامة والصحة المهنية لكافة العاملين والمتعاملين معهم خاصة أن معظم التعاملات فى هذا القطاع تكون من خلال دخول منازل العملاء وهو ما جعلنا نضع فى اعتبارنا توفير كافة وسائل الأمان للعاملين فى الشركات لبث رسالة الأمان والاطمئنان، وهو ما ينعكس إيجابيًا حاليًا على المواطنين، فبعد التخوفات التى كانت فى بداية الأزمة من التعامل مع العاملين ونظرا لالتزامنا بالإجراءات وتوفير كافة وسائل الوقاية والأمان الصحية بدأ المواطنون فى الاطمئنان للتعامل مع العاملين بالشركات بل طلبهم لتركيب الأجهزة بدأ يتصاعد بشكل تدريجى خاصة بعد رؤية مدى التزام العاملين بالشركات بتعليمات وزارة الصحة الوقائية للحفاظ على أنفسهم وعلى العملاء. ونوه الوسيمى إلى أن «كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة من منتسبى الغرفة بدأنا بتطبيقها فى شركاتنا الخاصة أولا ليتم التعميم على باقى القطاعات المختلفة من منتسبى غرفة القاهرة».