شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: توحيد طرق قياس مؤشرات التلوث والمرور الدورى على محطات الصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالمرور الدورى على كل محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم فى الصرف الصناعى للمنشآت الصناعية بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لمحطات الصرف الصحى والصناعى، إذ تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة وتضم ممثلى الوزارات المعنية من التجارة والصناعة، الصحة، الإسكان، والرى، وهيئة التنمية الصناعية.

وأكدت الوزيرة أن اللجنة المشكلة تقوم بالمرور على محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم فى الصرف الصناعى للمنشآت بكل أنحاء الجمهورية، خاصة محطات شرق القاهرة، بهدف وضع الضوابط ومتابعة الموقف البيئى لتشغيل محطات المعالجة ولتقييم مدى مطابقة المخلفات الصناعية السائلة التى تصرف على شبكة الصرف الصحى ومتابعة الحالة البيئية لها للتأكد من مطابقتها للمعايير والقواعد المنظمة، كما تقوم اللجنة بمراقبة أسلوب التخلص من الحمأة والرواسب طبقاً للكود المصرى والعالمى، وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفات فى هذا الشأن، وتتولى اللجنة إعداد تقرير دورى شهرى بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء. وأشارت وزيرة البيئة إلى التوصل فى نهاية الاجتماع إلى عدد من التوصيات، من بينها توحيد طرق القياس لمؤشرات التلوث وفقاً لمحددات كل قانون منظم للصرف، والاتفاق على جدول زمنى للمرور على محطات الصرف، والتزام محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى بتركيب حساسات لمراقبة توافق نوعية مياه الصرف مع معايير القوانين المنظمة للصرف، وتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية ذات الأحمال البيئية العالية.

واستعرضت الدكتورة إيناس أبوطالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة ورئيس اللجنة الدائمة، التحديات التى تواجه محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى على مستوى الجمهورية، حيث تحتاج بعض المحطات إلى إحلال وتجديد، نتيجة لتهالكها نظراً لصرف القطاع الصناعى غير الرسمى مخلفاته دون معالجة على محطات معالجة مصممة لاستقبال الصرف الصحى بالمناطق الريفية.