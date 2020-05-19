شكرا لقرائتكم خبر عن فتح 61 جراجًا مغلقًا بالقاهرة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن حملات فتح الجراجات المغلقة تمكنت من فتح 61 جراجًا فى عدة أحياء خلال أسبوع.

وطالب رؤساء الأحياء بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات، لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسة، والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ وتسيير الحركة المرورية.

وحذر «عبدالعال» أصحاب العقارات السكنية من الامتناع عن فتح الجراجات أو تشغيلها فى غير الغرض المخصص لها وتحويلها إلى أنشطة أخرى، مضيفًا أن من يفعل ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

وشدّد على ضرورة الاستمرار فى فتح الجراجات والمرور الدورى على جميع العقارات، للتأكد من وجود الجراجات طبقًا لتراخيص البناء المنصرفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا فى حالة المخالفة.