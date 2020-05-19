شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداء الكمامة إجباري.. وغرامة 4 آلاف جنيه على المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات متعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة «كورونا»، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً.

وألزم القرار، العاملين والمترددين على جميع الأسواق والمحال والمنشآت الحكومية والخاصة والبنوك، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية لحين صدور إشعار آخر، ويُعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.

بدأت المحافظات التشديد على ارتداء الكمامة الواقية، إذ أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بحظر دخول أى مواطن أو موظف عام ديوان عام المحافظة أو أى وحدة من الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة، للوقاية من انتشار المرض.

وخصصت وزارة البيئة 29 مليون جنيه من ميزانية البرنامج الوطنى التابع لها لدعم 11 ألف عامل بمنظومة المخلفات بمهمات الوقاية من جهات حكومية ومجتمع مدنى، للحد من انتشار الفيروس بالمحافظات الأربع التابعة للبرنامج.

وشهدت مستشفيات العزل فى المحافظات ارتفاعًا فى عدد حالات المتعافين بعد تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى منازلهم، ففى الإسكندرية، تعافى 10 مصابين جدد وخروجوا من العزل، ليصل إجمالى الحالات إلى 315 حالة، فيما خرج من مستشفى العجمى المركزى فى الإسكندرية 3 حالات جديدة ليصل عدد حالات التعافى 120 حالة، وفى البحيرة، تعافت 5 حالات وخرجت من المركز التعليم المدنى بدمنهور المخصص للعزل الصحى للمصابين بالفيروس، واستقبل مستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحى 36 حالة جديدة، وشُفى 8 حالات جديدة، وتم تحويل حالتين إلى المدينة الشبابية لقضاء فترة نقاهة.

عالميا، أفادت قناة «العربية» الإخبارية بأن الدول الأعضاء فى منظمة الصحة العالمية وافقت بالإجماع، خلال مؤتمر أمس، على قرار يقضى بإجراء تحقيق دولى حول تفشى كورونا، وذكرت القناة أن الدول التى شاركت فى الاجتماع السنوى للمنظمة والذى عقد عبر الإنترنت لأول مرة، تبنت قرارا بالإجماع يدعو إلى «تقييم محايد ومستقل وشامل» للاستجابة الدولية للأزمة. يأتى القرار بعد ساعات من دعوة الرئيس الأمريكى المنظمة إلى إجراء تعديلات جذرية فى عملها تحت طائلة إيقاف بلاده بشكل دائم للتمويل، بعد أن علقه بشكل مؤقت قبل أسابيع.

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