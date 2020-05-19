شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك داخل 3 وزارات زارها محافظ الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عمليات تعقيم شاملة ومستمرة بجميع إدارات الديوان العام لمحافظة الدقهلية عقب تأكد إصابة المحافظ، الدكتور أيمن مختار، بفيروس «كورونا»، إذ انتشرت فرق التطهير التابعة للطب البيطرى ومديرية الصحة لغسل المكاتب والأرضيات ورش المطهرات، بالإضافة إلى وضع «بوابات تطهير» على جميع المداخل.

وبدأت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة سحب مسحات من جميع المخالطين للمحافظ وجميع المتعاملين معه داخل الديوان العام خلال الأيام القليلة الماضية، فى حين ألزم الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، جميع الموظفين بارتداء الكمامة، إلى جانب منع دخول المواطنين حتى انتهاء عمليات التطهير.

وعقب إعلان إصابة المحافظ، سادت حالة من الارتباك فى دواوين 3 وزارات هى الإنتاج الحربى، والتنمية المحلية، والرى، التى زارها خلال الأيام الماضية فى إطار جولاته داخل وخارج المحافظة، وهى فترة حضانة الفيروس، كما تفقد 6 أماكن فى نطاق المحافظة، فيما أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة اتخذت خلال الزيارة جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس من قياس درجة حرارة المحافظ بأجهزة الكاشف عن الحرارة.

وقال «شعراوى» إنه تم خلال اللقاء الحفاظ على المسافات والبعد الاجتماعى وعدم المصافحة بالأيدى، طبقًا لتوصيات وزارة الصحة، مشددًا على أنه يتم تعقيم وتطهير الديوان العام للوزارة وجميع المبانى التابعة لها أكثر من مرة على مدار الأسبوع، وكذا المصاعد ووسائل نقل العاملين، والكشف عليهم وعلى جميع المترددين على الوزارة.

وعلى الصعيد نفسه، أجرت مديرية الصحة بالمحافظة تحليلًا سريعًا لعدد كبير من الصحفيين الذين خالطوا المحافظ خلال الأيام الماضية.

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