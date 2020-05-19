شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية يعلن الحالة الصحية للمخالطين للمحافظ المصاب بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، أن نتيجة تحاليل جميع المخالطين للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جاءت سلبية لفيروس كورونا المستجد.

وشهد ديوان عام محافظة الدقهلية، حالة من الرعب بين جميع العاملين بعد الإعلان عن إصابة المحافظ بفيروس كورونا، مساء الاثنين، وطالب جميع العاملين بإجراء مسحات وتحاليل للتأكد من عدم إصابتهم بالعدوى.

وقام نائب المحافظ بحصر المخالطين للمحافظ خلال الأيام القليلة الماضية، وتم أخذ المسحات وإجراء التحاليل لهم.

وقال «الشيخ»، في تصريح صحفي «إنه بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة، وإدارة الطب الوقائي بها تم إجراء 58 تحليلا سريعًا للمخالطين للدكتور أيمن مختار، وجاءت جميعها سلبية الحمد لله، ولم تظهر أي حالة اشتباه أخرى داخل الديوان».

وأشار إلى أنه في تواصل مستمر مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لتخفيض أعداد العاملين في الديوان خلال تلك الفترة، وتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، كما أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للعاملين المترددين على الديوان، وكذلك منع المواطنين من الدخول.

وقامت المحافظة تحت إشراف نائب المحافظ بعملية تطهير وتعقيم لجميع مكاتب وحجرات الديوان العام.

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