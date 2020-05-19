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شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظًا على أملاك الدولة.. إخلاء 13 شقة ومحلا تجاريا بالقوة الجبرية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّ حي غرب الإسكندرية بالتنسيق مع قسم شرطة مينا البصل، الثلاثاء، حملة مكبرة لإخلاء وحدات سكنية ومحال مملوكة للدولة بالقوة الجبرية، في إطار توجيهات الحكومة بتطبيق القانون واسترداد أراضي وممتلكات الدولة.
وقالت المهندسة ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب، في بيان، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار إخلاء إداري بالقوة الجبرية ل 8 وحدات سكنية بواقع «5 وحدات بمنطقة كوم الملح، و3 وحدات بمنطقة كوبري عبدالرحيم».
وأشارت «الشافعي» أن الحملة شارك فيها كل من إدارات المتابعة المدينة وإشغال الطريق والإسكان بحي غرب الإسكندرية، وحكمدار غرب ومأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل.
وذكرت رئيس الحي، أنه جرى أيضًا إخلاء واسترداد 5 محال تجارية «باكيات» أسفل كوبري 27، منوهة أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكدت الشافعي أن الحملة تأتي ضمن توجيهات المحافظ بإنفاذ قوة القانون واستعادة تلك الوحدات من المخالفين والمغتصبين حفاظا على ثروة مصر وحقوق الدولة في أملاكها والحفاظ على المرافق العامة للدولة.
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