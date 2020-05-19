شكرا لقرائتكم خبر عن أدعية ليلة القدر.. دعاء اليوم 27 من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلجأ الكثيرون للبحث عن أدعية مستجابة خلال أيام شهر رمضان الكريم.

وجاءت أفضل الأدعية المحبب الدعاء بها في اليوم ٢٧ من رمضان، ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فِيهِ مِنَ النَّوَافِلِ، وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمَسَائِلِ، وَقَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ، يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ».

ومن ثواب هذا الدعاء أنه «مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا أَطْعَمَ كُلَّ جَائِعٍ، وَ أَرْوَى كُلَّ عَطْشَانَ، وَأَكْسَى كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ كَانُوا فِي الدُّنْيَا».