شكرا لقرائتكم خبر عن أدعية ليلة القدر.. دعاء اليوم 27 من رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يلجأ الكثيرون للبحث عن أدعية مستجابة خلال أيام شهر رمضان الكريم.
وجاءت أفضل الأدعية المحبب الدعاء بها في اليوم ٢٧ من رمضان، ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فِيهِ مِنَ النَّوَافِلِ، وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمَسَائِلِ، وَقَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ، يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ».
ومن ثواب هذا الدعاء أنه «مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا أَطْعَمَ كُلَّ جَائِعٍ، وَ أَرْوَى كُلَّ عَطْشَانَ، وَأَكْسَى كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ كَانُوا فِي الدُّنْيَا».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
13,484
-
تعافي
3,742
-
وفيات
659
كانت هذه تفاصيل خبر أدعية ليلة القدر.. دعاء اليوم 27 من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.