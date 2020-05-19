شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقيل رئيس «الدلجمون» بسبب القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رئيس الوحدة المحلية لقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات، لتقاعسه عن العمل.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، لمركز ومدينة كفر الزيات، حيث قام بتفقد قرية الدلجمون وتلاحظ تراكم أكوام من القمامة والأتربة بالشوارع.

وفي السياق ذاته، أصدر محافظ الغربية تعليماته المشددة، إلى رئيس مدينة كفر الزيات بفض سوق الثلاثاء، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار عدوى كورونا، ومراعاة المسافات في تعامل المواطنين مع البنوك أو شركات الشحن وعدم الازدحام والتكدس، وكذا رفع القمامة الموجودة بالشوارع فورا.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة كفر الزيات بضرورة التنسيق مع المرور بما يضمن تيسير الحركة المرورية بالشوارع وسهولة حركة المشاه، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.