شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بـ«كورونا».. «المصرى اليوم» ترصد جولات محافظ الدقهلية خلال الأسبوع الماضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الارتباك سادت ديوان عام محافظة الدقهلية عقب الإعلان عن تأكد إصابة المحافظ، الدكتور أيمن مختار، بفيروس كورونا المستجد وهو الخبر الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره، مساء أمس.

وبدأت المحافظة عمليات تطهير شاملة بجميع إدارات الديوان العام وانتشرت فرق التطهير التابعة للطب البيطرى ومديرية الصحة بأرجاء الديوان العام لغسل المكاتب والأرضيات ورش المطهرات، كما وضعت المحافظة بوابات التطهير على جميع المداخل.

وأصدر الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ قرارا بمنع دخول المواطنين حتى انتهاء عمليات التطهير وإلزام جميع الموظفين بارتداء الكمامات، وبدأت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بأخذ مسحات من جميع المخالطين بالمحافظ وجميع المتعاملين معه من الديوان العام خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان ديوان عام المحافظة شهد إصابة المهندس توكل الشال، مدير عام إدارة شؤون البيئة بفيروس كورونا وجاءت نتيجة التحاليل إيجابية مساء الأحد، وتم نقله لمستشفى العزل بكفر الزيات بالدقهلية، وأكدت المحافظة فى بيان صحفى أن مدير إدارة شؤون البيئة كان فى إجازة لمدة شهر ومع ذلك قامت المحافظة بتطهير إدارة البيئة وإعطاء جميع الموظفين بها إجازة إجبارية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس التاجى.

وقال «الشال»، لـ«المصرى اليوم»: «شعرت، السبت قبل الماضى، بحالة هبوط وارتفاع طفيف فى درجة الحرارة عقب الإفطار وأخذت خافضا للحرارة واستجبت للأدوية، ولكن بسبب هاجس الخوف من كورونا قررت أن أتوجه لمستشفى الصدر للاطمئنان وتم عمل الأشعات والتحاليل اللازمة وجاءت كلها سليمة فطالبت بأخذ مسحة لفيروس كورونا احتياطى، وبالفعل تم أخذ المسحة من الأنف والفم».

وأضاف: «لم تظهر نتيجة المسحات حتى يوم الخميس الماضى وفوجئت أن النتائج لم تكن حاسمة، وأبلغت مديرية الصحة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالواقعة، فطلب منى التوجه لأخذ مسحة أخرى، وبالفعل تم أخذ مسحة يوم السبت الماضى وظهرت النتيجة الأحد إيجابية لفيروس كورونا رغم عدم ظهور أى أعراض علىّ خلال تلك الفترة ودرجة حرارتى 37 درجة ولا يوجد كحة ولا التهاب فى الحلق ولا أى شىء نهائيا ومع ذلك قرر الأطباء نقلى لمستشفى العزل بكفر الزيات بمحافظة الغربية».

وتابع: «لم أخالط مصابين ولا عائدين من الخارج ولا أعلم من أين جاءت الإصابة وأنا حاليا بصحة جيدة وفى فترة العزل بالمستشفى». وقامت مديرية الصحة بتطهير إدارة البيئة وأخذ مسحات من جميع المخالطين له كما قامت بإجراء التحليل السريع لعدد من قيادات المحافظة من بينهم الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد، بينما كان الدكتور أيمن مختار فى زيارة لوزير الرى والموارد المائية بالقاهرة.

وقال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة إن جميع التحاليل جاءت سلبية للفيروس وتم منح المخالطين لمدير شؤون البيئة عزلا منزليا لمدة 14 يوما مع تطهير إدارة البيئة والإدارات المجاورة.

وعن إصابته بفيروس كورونا قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية: «كنت يوم الإثنين فى لقاء مثمر مع الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى لمناقشة بعض المشروعات المشتركة بين المحافظة والوزارة وكنت أشعر بإجهاد منذ 3 أيام، وبدأ الإجهاد يزيد أثناء عودتى من القاهرة وبدأت تظهر الكحة فاتصلت على الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة للترتيب بأخذ مسحات منى بالاستراحة فور عودتى، وبالفعل حضر مع ممرض وأخذ مسحة من الأنف والفم». وأضاف: «بعد الإفطار حضر وكيل وزارة الصحة للاستراحة وأخبرنى بنفسه عن تأكد إصابتى بفيروس كورونا وحمدت ربنا أننى لم أذهب للمكتب حتى لا أتسبب فى عدوى لأحد من زملائى بالمحافظة وحاليا تم عزلى باستراحة المحافظة وأخضع لبروتوكول علاج وزارة الصحة كما تم عمل أشعة على الصدر وتحاليل للدم للبدء فى تلقى العلاج».

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وأكد المحافظ أنه بصحة جيدة، ولا توجد أى أعراض سوى الإجهاد والكحة: قائلا «حرارتى عادية وكذلك الضغط». وعقب الإعلان عن إصابة المحافظ سادت حالة من الارتباك فى دواوين 3 وزارات وهى الإنتاج الحربى، والتنمية المحلية، والرى والتى زارها المحافظ خلال الأيام الماضية فى إطار جولاته داخل وخارج المحافظة وهى فترة حضانة الفيروس. ففى يوم الثلاثاء الماضى التقى محافظ الدقهلية، الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بمكتبه بالقاهرة لمتابعة الموضوعات المشتركة بين الطرفين.

ويوم الخميس الماضى، التقى «مختار» باللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بمكتبه بالوزارة لتقييم أداء قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة. وأنهى المحافظ لقاءاته الوزارية الإثنين، بلقاء الدكتور محمد عبدالمعطى وزير الرى فى مكتبه بوزارة الرى لمناقشة التعديات على أملاك الرى وعدد من المشروعات المشتركة.

كما تفقد المحافظ 6 أماكن داخل المحافظة بدأها بتفقد حاويات القمامة الجديدة بحى شرق المنصورة، ثم توسعة ونقل أكشاك شارع الدراسات، وتطوير كورنيش ترعة المنصورية، وتوجه بعدها إلى المكان المقترح لإقامة موقف بديل لموقف الدراسات بمنطقة قولنجيل، ثم مجزر قرية ميت الكرماء ولقاء الجزارين، وأخيرا التقى يوم الأحد فريق تحيا مصر، والذى حضر توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية وشارك المحافظ فى تلك الزيارات عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المجالس والمدن والأحياء.