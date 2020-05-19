شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس لمحمد رمضان: «متغيرش طريقتك وكده كده عمرك ما هتعجب كل الناس» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس بالفنان محمد رمضان، ومسلسل «البرنس»، مشيرا إلى أن رمضان صديق شخصي له، وأنه تمكن من تحقيق النجاح له خلال الفترة الراهنة.

وقال ساويرس، خلال حواره مع قناة روسيا اليوم، إنه «يشاهد مسلسل البرنس، لأن قصته جيدة للغاية وطريقة التمثيل جيدة»، متابعا: «محمد رمضان صديقى وبحبه وهو مستفز لبعض الناس بس قدر ينجح جدا بطريقته، ولذلك بقوله متغيرش طريقتك طالما انت ناجح بيها وكده كده عمرك ما هتعجب كل الناس».

وأضاف ساويرس أن إجراءات الوقاية الشخصية التي يتبعها المواطنون المصريون لمكافحة فيروس كورونا «صفر».

وقال: «لما بكون ماشي بالعربية وببص على الناس ألاقيهم بيحضنوا بعض في الأتوبيس في ميدان التحرير وبقعد أضحك، المفروض لو الفيروس بينتشر كان يجي لينا كل يوم 100 ألف و200 ألف حالة».

وتابع ساويرس: «من رأيي عودة الحياة من إمبارح، لأن الإصابات في مصر قليلة 400 و500».

ونوه بأن «الحياة ستعود بعد أزمة كورونا، ولكننا سنعيش بعادات جديدة»، حيث سيمتنع الناس عن السلام باليد حتى بعد العثور على علاج للفيروس.

وطالب ساويرس بضرورة التعايش مع فيروس كورونا حرصاً على الحالة الاقتصادية، مؤكداً أن من يردد أن حديثي الدائم عن عودة الحياة لطبيعتها بسبب خوفي على أموالي أقول لهم :«أنا زي الفل وأموالي لن تهتز لكني مؤمن بالله».

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