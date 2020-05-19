شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تكليف أطباء دفعة ديسمبر 2018 ومارس 2020 بمستشفيات الوزارة السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن تكليف الأطباء البشريين دفعة 2018 وتكليف مارس 2020 الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تكليف من يتقدم للحركة في أحد المسارين طبقا لرغبة الطبيب.

الأول: تكليف الأطباء في أحد التخصصات الطبية مع إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.

الثاني: يتم تكليف الطبيب «ممارس عام» بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة في إطار خطتها لمواجهة فيروس «كورونا»، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية في مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أنها تسعي جاهدة للارتقاء بالمستوي التعليمي والتدريبي للأطباء بما يخدم مصلحة المريض المصري.

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