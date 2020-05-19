“stability” أسعار الدولار اليوم الأربعاء 20 مايو 2020 سعر الورقة الخضراء بالبنوك والصرافة توقعات أسعار الدولار بمصر

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 مايو 2020 في مصر وبداية دخول أسعار الدولار بالبنوك المصرية في منحنى الذبذبة السعرية بعد موجة الهبوط التي جرفت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري لقيعان 24 شهر مضت، وهنا يبدأ التساؤل هل يستمر منحنى الهبوط لأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، أما أنها ظاهرة سرعان ما ستتلاشى ويعاود منحنى صعود الدولار من جديد، وللإجابة على هذا السؤال لابد من معرفة أسباب ومحددات قوة أو ضعف الجنية المصري حتى نستشرف النظرة المستقبلية لتوقعات أسعار العملة المصرية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

ففريق من خبراء الاقتصاد يجدون ما يحدث من انخفاضات بسعر الدولار الأمريكية أمر طبيعي بعد زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لمستويات آمنة،وكذلك تحول ميزان المدفوعات من السالب إلى الموجب بعدما زادت عائدات الدولة من النقد الأجنبي عن مصروفاتها منه، وكذلك يدعم رأي هذا الفريق تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة الماضية.

أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية

أما الفريق الثاني الذي يتوقع عودة الارتفاعات لأسعار الدولار الفترة القادمة من جديد، فهؤلاء يدعم وجهة نظرهم حجم الدين العام الخارجي التي ارتفع بصورة كبيرة غير مسبوقة، ومع حلول سداد أقساط هذا الدين مع أعباء الفائدة على الدين سيتقلص حجم الاحتياطي النقدي من جديد، مما يساعد على زيادة الطلب على الدولار من جديد، ويرى هذا الفريق أيضا أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين بفائدة مرتفعة تمثل عبء على الاقتصاد الكلي للبلاد، ومع اتجاه الدولة لخفض سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، وذلك لتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، سيتجه من استثمروا في أدوات الدين للهروب من السوق المصري مما يتوقع معه زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، لذلك سنرى خلال الفترة القادمة أي الفريقين أصح بتوقعاته.

سعر الدولار بالبنوك المصرية وشركات الصرافة

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 15.74 البنك العربي الأفريقي الدولى أقل سعر للبيع: 15.82 Advertisements البنك الأهلي المصري البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العربي الأفريقي الدولى 15.74 15.84 يوم واحد بنك البركة 15.74 15.84 يوم واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 15.74 15.84 يوم واحد البنك المصرى الخليجى 15.74 15.84 يوم واحد كريدى أجريكول 15.74 15.84 13 ساعة بنك التنمية الصناعية 15.74 15.84 يوم واحد بنك التعمير والإسكان 15.74 15.84 يوم واحد بنك قناة السويس 15.74 15.84 يوم واحد بنك الإستثمار العربي AIB 15.74 15.84 يوم واحد مصرف أبوظبى الإسلامى 15.74 15.84 13 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 15.74 15.84 12 ساعة بنك مصر إيران التنمية 15.74 15.84 يوم واحد المصرف العربى الدولى 15.74 15.84 يومين بنك بلوم 15.74 15.84 يوم واحد بنك عودة 15.74 15.84 يوم واحد المصرف المتحد 15.74 15.84 يوم واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 15.74 15.84 يوم واحد اتش اس بى سى HSBC 15.74 15.84 9 ساعات البنك المصرى لتنمية الصادرات 15.74 15.84 13 ساعة بنك الإسكندرية 15.73 15.83 يومين البنك المركزى المصرى 15.73 15.86 10 ساعات بنك مصر 15.72 15.82 يوم واحد البنك الأهلي المصري 15.72 15.82 يوم واحد

أما عن سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية فيتراوح سعره حول 15.50 جنيه مصري مقابل الدولار، وأصبحت الفروق بين تعاملات البنوك قليلة للغاية، وكذلك الفرق بين سعر شراء الدولار وبيعه محدوده، وكذلك تعاملات شركات الصرافة أصبحت توازي أسعار البنوك في تعاملاتها بالشراء والبيع على الدولار، وهذا يعني أن الدولار متوقع له الاستمرار في هذه المناطق السعرية خلال الفترة القادمة.

أما في حال هبوط الدولار مقابل الجنية لأسفل منطقة 15.50 لعدة أيام فيتأكد بذلك هبوط الدولار لأسفل عند سعر 15.15 جنيه مقابل الدولار، ولكن هذا السيناريو مستبعد حدوثة نظرا للعديد من عوامل الضعف المستترة التي يعاني منها الجنية المصري، وسنتناول في موضوعنا القادم أهم عوامل ضعف الجنيه المصري والتي سيكون لها أثر كبير على المدى المتوسط والطويل في تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار.

قد يهمك أيضا التعرف على:

“phone bill”استعلم || فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 “te data” رابط الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات telecom egypt أكواد شبكة محمول المصرية للاتصالات “WE”

الاستعلام عن “قيمة فاتورة الكهرباء” في شهر مايو 2020 موقع شركات وزارة الكهرباء الرسمي” .. الآن موعد الرفع النهائي للدعم والزيادات الجديدة

الإعلان الثالث عشر شقق الإسكان الاجتماعي شروط التقديم وأسعار الشقق من خلال صندوق التمويل العقاري

وتجدر الإشارة إلى تحذير البنك المركزي المصري، حيث حذر المركزي من تداول البنوك على أي عملات مدون عليها عبارات نصية أو علامات خاصة، أو أختامًا، وشعارات كتابية أو رسوم، هذا وقد شدد البنك المركزي المصري على البنوك بالامتناع وعدم التعامل والقبول على تلك النقود بأي تعاملات بنكية، وأكد المركزي أيضا أن تلك العلامات والأختام والشعارات وما شابه ذلك تفقد النقود علامات التأمين ، مما يرجح إمكانية تزويرها.