gold prices استقرار سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو 2020 محلياً وعالمياً “توقعات أسعاره مستقبلا”

توقعات أسعار الذهب بعد الوصول بالأسعار لمستويات قياسية في الفترة السابقة تخطت 1747 دولار للأوقية الفترة الماضية، خاصة بعد الارتفاعات المتلاحقة والقمم التاريخية والشراء المحموم على أسعار الذهب بعدما لامس سعر الذهب خلال الفترات السابقة مستويات قياسية عاد ليستقر مجدد في التعاملات المسائية بالأسواق العالمية، محققاُ اليوم سعر 1747 دولار للأوقية، مما كان له أثر كبير في ارتفاعات كبيرة مجدداُ بالأسواق المحلية بمصر، حيث ترتبط أسعار الذهب بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ولكن حد من مزيد من الارتفاعات بالأسواق المحلية تراجع الدولار مقابل الجنيه خلال العامين السابقين، وعلى الرغم من ذلك ما زال المعدن الأصفر محتفظاً بمركزه كأفضل ملاذ آمن وسط عالم بشوبه الضبابية الاقتصادية والظروف الجيو سياسية المتخبطة.

ويجب أن نعرف أن سعر الذهب محليا يحدده عاملين لا ثالث لهما، كما يجب على المقبلين على شراء المعدن النفيس اختيار الوقت المناسب للشراء، وذلك حتى يتم الشراء قرب أدنى المستويات السعرية، كما يجب على البائع أيضا اختيار الوقت المناسب حتى يحصل على أعلى قيمة في حالة البيع، أما عن العوامل المتحكمة في سعر الذهب محلياً فهما موضوع هذا التقرير.

أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب محليا بالسوق المصري

كما ذكرنا سابقا هناك عاملين لهما التأثير المباشر على انخفاض أو أرتفاع سعر الذهب بالسوق المحلي بمصر، أما عن هاذين العاملين فهما كما يلي:

أولاً: سعر الذهب بالأسواق والبورصات العالمية ويحدده العرض والطلب والظروف الاقتصادية العالمية، فسعر الذهب عالميا يرتفع وقت الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث يلجأ إليه العامة والخاصة كملاذ آمن يحتفظ بالقيمة.

ثانياً: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فسعر الذهب يرتفع بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وينخفض بانخفاضه، ويرجع ذلك لأن سعر الذهب عالمياً يتم تقويمه بالدولار.

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سعر جرام الذهب اليوم بمصر اليوم بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 867 إلى 870 عيار 22 795 إلى 797 عيار 21 759 إلى 761 عيار 18 651 إلى 652 عيار 14 506 إلى 507 عيار 12 434 إلى 435 الأوقية 26,977 إلى 27,048 الجنيه الذهب 6,072 إلى 6,088 الكيلو 867,429 إلى 869,714

أكبر الدول في احتياطيات الذهب

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سعر الذهب اليوم بالأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب الفترة الماضية ارتفاعات قياسية حاليا في أسعار الذهب بالأسواق العالمية، والذهب يسجل حاليا سعر 1747 دولار للأوقية، ومتوقع التجربة على مستويات سعرية تصل للمقاومة على حركة أسعار الذهب عند سعر 1750 دولار للأوقية على المدي القصير.