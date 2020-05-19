شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 20 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط، حركة السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، مع استمرار تطبيق اجراءات الوقاية ضد كورونا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5620 طن رمل و1860 طن أسمنت و6880 طن فوسفات و197 طن جامولنات و2225 طن ملح و4080 طن مولاس، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11069 طن حديد بلت و867 طن خشب زان و10517 طن ذرة. ‎

وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1234 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال و عنب و فراولة ) وخضروات ( خضار مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وبرسيم و سمسم وثوم وبردقوش ) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات والسعودية وألمانيا و بريطانيا وإيطاليا وهولندا وسلوفينيا وسنغافورة ومالطا.

Advertisements

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 398 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2530 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 103548 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 74946 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2635 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر عدد 2719 شاحنة منها 928 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51243 من البضائع العامة.