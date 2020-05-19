شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لوزير الطيران يعزى فيه ضحايا رحلة باريس فى الذكرى السنوية الرابعة للحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الطيران المدنى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لضحايا الحادث الأليم لطائرة مصر للطيران رحلة رقم MS804 القادمة من باريس الي القاهرة في 19 مايو 2016

وجاء با البيان: يتقدم الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني وجميع العاملين بقطاع الطيران بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والشهداء من الزملاء الأفاضل أبناء مصر للطيران والذين كانوا مثالاً للإخلاص والتفانى فى العمل وركاب الرحلة الذين فاضت روحهم جراء الحادث، سائلاً المولي عز وجل أن يتقبل دعائنا في هذه الأيام المباركة بأن يتغمدهم جميعاً في واسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر علي فراقهم ووداعهم

Advertisements

وأكد وزير الطيران على أن قطاع الطيران المدنى لا ينسى ابداً أبنائه وذويهم وأن ذكراهم سوف تظل عالقة بآذهاننا مدى الدهر .

وكانت رحلة مصر للطيران الرحلة 804 هي رحلة بين مطار شارل ديجول بباريس في فرنسا ومطار القاهرة الدولىً، أعلنت الشركة يوم 19 مايو 2016 عن اختفاء الرحلة من الرادار بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ10 أميال وعلى متنها 66 راكبًا.وفي الساعة الخامسة بتوقيت صباحا تم الإعلان رسمياً عن تحطم الطائرة،

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية بيان يفيد العثور على مواد طافية يرجح انها لحطام الطائرة وكذلك على بعض سترات النجاة ومواد بلاستيكية قد عثرت عليها السلطات اليونانية بالقرب من أحدى الجزر اليونانيةً