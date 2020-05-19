مصر | بيان الصحة يؤكد ما نشرته الخليج 365 بشأن حريق مستشفى حميات إمبابة

أكدت وزارة الصحة والسكان ما نشرته بوابة "الخليج 365" بشأن حريق مستشفي الحميات بإمبابة.

حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن سيطرة رجال الحماية المدنية على حريق محدود نشب مساء اليوم بعدد من الأشجار داخل مستشفي حميات امبابة، مؤكدة أن الحريق كان خارج مبني المستشفي ولم ينتج عنه أى إصابات أو وفيات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 4 سيارات إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أن رجال الحماية المدنية تعاملوا بسرعة مع الحريق وتم السيطرة عليه فى غضون دقائق معدودة، مؤكدا على انتظام سير العمل بالمستشفي، لافتا إلى أن المرضي داخل المستشفى يتلقون الخدمة الطبية على أكمل وجه.

ونشرب بوابة الخليج 365 في وقت سابق تحت عنوان: "تفحم 3 نخلات وشوية زبالة بمبني تحت الإنشاء"، هذا ما نتج عنه حريق مستشفي حميات إمبابة، الذي اندلع مساء اليوم الثلاثاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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كان اندلع حريق بمستشفي حميات إمبابة، بحي إمبابة شمال الجيزة، ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بمستشفي الحميات بمنطقة إمبابة.

بدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، لمحاصرة النيران، ومنع تمددها، ونجحت المحاولات في السيطرة على الحريق، قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

وأجري قوات الحماية المدنية بالجيزة، عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة آخري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق ومعرفة سبب نشوبه.