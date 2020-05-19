مصر | استمرار حبس 6 متهمين بتهمة الشغب في السلام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار حبس 6 متهمين بتهمة الشغب في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 6 متهمين كانو قد ظهروا في مقطع فيديو يحملون أسلحة بيضاء يعتدون على بعضهم بالسلام لإثارة الشغب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تداول مقطع فيديو يظهر فيه 3 شباب يحملون أسلحة بيضاء، ويهجمون على أحد المنازل بمنطقة السلام أول، ودلت تحريات رجال المباحث أن مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، فقام كل منهم بالاعتداء على الآخر وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسهم في وقت سابق وتم التجديد.

في سياق آخر، أصدرت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، حكمًا بالبراءة لخمس موظفين بمصلحة الجمارك متهمين بالتزوير، وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى.

وحررت هيئة الرقابة الإدارية محضرًا تتهم فيه خمس موظفين بمصلحة الجمارك بالتزوير فى بعض الشهادات الجمركية لمصلحة صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، وقد تولى الدفاع الأستاذ هادي حسين التهامي المحامي، والأستاذ أحمد مخيمر حداد المحامي، وتمكن فريق الدفاع من اقتناص الحكم بالبراءة.

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كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة من ضبط أربعة عناصر إجرامية بـ"البحيرة والإسكندرية" وبحوزتهم أكثر من 350 طربة لمخدر الحشيش وكميات من مخدر الأفيون بقصد الاتجار.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة أشخاص (سائق، عاطلين – مقيمين بالغربية والإسكندرية– لهم معلومات جنائية مسجلة) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة المركز، وبحوزتهم (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 25 كيلو جرام" - مبلغ مالى - عدد 3 هواتف محمولة).

كما تابعت الإدارة نشاط أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش - عدد 3 لفافات مختلفة الأحجام لذات المخدر "وزنت 12،400 كيلو جرام" - كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارتين فى عملية النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (اثنان مليون و600 ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.