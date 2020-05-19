مصر | قرار جديد من النيابة العامة بشأن حادث دائري المعادي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من النيابة العامة بشأن حادث دائري المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، باستخراج تصريح دفن شخصين لحادث طريق الدائري الذي أسفر عن إصابة 17 شخصا ووفاة اثنين وتلف 20 سيارة ملاكي، وتسليم الجثة لذويها.

كما نشرت بوابة الخليج 365 في وقت سابق الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة نقل محملة بـ "السن"، أعلى الطريق الدائري تجاه المنيب، وقت صلاة المغرب، الاثنين.

وعززت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، بقوات المرور، لرفع حطام الحادث الذي تسبب في توقف تام للطريق الدائري، كما تم الدفع بسيارات إطفاء، وسيارات إسعاف، للمساعدة في رفع حطام الحادث ونقل المصابين في حالة سقوط إصابات، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وأفاد مصدر مسؤول بالإدارة العامة للمرور، بأن توقف حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، بسبب انقلاب سيارة محملة بـ"السن"، نافيا اشتعال النيران بسيارة إطفاء، كما تم تداوله.

ويشهد الطريق الدائري، كثافات مرورية عالية، مساء الإثنين، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.

وتلقت الإدارة العامة للمرور بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود كثافات مرورية عالية بالطريق.

اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة، دفع بتعزيزات مرورية لسحب الكثافات المرورية، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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وكشفت المعاينة الأولية إلى أن الكثافات المرورية العالية إثر انقلاب سيارة محملة بكمية من "السن" بالطريق القادم من المعادي اتجاه المنيب.

في سياق آخر، أصدرت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، حكمًا بالبراءة لخمس موظفين بمصلحة الجمارك متهمين بالتزوير، وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى.

وحررت هيئة الرقابة الإدارية محضرًا تتهم فيه خمس موظفين بمصلحة الجمارك بالتزوير فى بعض الشهادات الجمركية لمصلحة صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، وقد تولى الدفاع الأستاذ هادي حسين التهامي المحامي، والأستاذ أحمد مخيمر حداد المحامي، وتمكن فريق الدفاع من اقتناص الحكم بالبراءة.

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة من ضبط أربعة عناصر إجرامية بـ"البحيرة والإسكندرية" وبحوزتهم أكثر من 350 طربة لمخدر الحشيش وكميات من مخدر الأفيون بقصد الاتجار.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة أشخاص (سائق، عاطلين – مقيمين بالغربية والإسكندرية– لهم معلومات جنائية مسجلة) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة المركز، وبحوزتهم (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 25 كيلو جرام" - مبلغ مالى - عدد 3 هواتف محمولة).

كما تابعت الإدارة نشاط أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش - عدد 3 لفافات مختلفة الأحجام لذات المخدر "وزنت 12،400 كيلو جرام" - كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارتين فى عملية النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (اثنان مليون و600 ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.