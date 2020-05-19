مصر | التحريات تكشف سبب حريق شقة "بير أم سلطان" في القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التحريات تكشف سبب حريق شقة "بير أم سلطان" في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، معاينة لشقة سكنية تعرضت لحريق في شارع بير أم سلطان بمنطقة البساتين بدائرة القسم، لحصر التلفيات والخسائر الملحقه به.

وتبين من خلال التحريات، عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع النيران، وأن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق وأمسك في أثاث الشقة وأسفر عن مصرع طفلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لاخطار النيابة، وانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة بير أم سلطان بدائرة قسم البساتين.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

حملات مكبرة لإزالة السيارات

في سياق آخر، وجه اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عدة حملات لإزالة السيارات المركونة بالشوارع بنطاق المحافظة، منعا لحدوث تكدسات مرورية بالطرق، والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، وذلك وفقًا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كانت محافظة الجيزة، أصدرت اللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات بنطاق المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، أن اللائحة الجديدة يستهدف منها تنظيم اماكن انتظار السيارات بالشوارع بنطاق المحافظة وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد الجيزة.

وأوضح أن اللائحة تضمنت عدد من البنود لضمان تحقيقها الهدف المرجو منها مثل تنظيم وإيضاح اختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع في نطاقها المشروع من حيث الإشراف الكامل عليه ومتابعة انتظام العمل به وتوفير العمالة بالمشروع بنظام الاجر اليومي وتحديد اوجه القصور بالمشروع ودراسة الاحتياجات والتجهيزات وتقسيم الشوارع الى قطاعات وتعيين المشرفيين لهذه العلاقات.