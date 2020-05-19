مصر | الحماية المدنية تجري عمليات التبريد لمستشفى حميات إمبابة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تجري عمليات التبريد لمستشفى حميات إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري قوات الحماية المدنية بالجيزة، عمليات التبريد، لمنع تجدد اشتعال النيران بمستشفى حميات إمبابة، بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

"تفحم 3 نخلات وشوية زبالة بمبني تحت الإنشاء".. هذا ما نتج عن حريق مستشفي حميات إمبابة، الذي اندلع مساء اليوم الثلاثاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اندلع حريق بمستشفي حميات إمبابة، بحي إمبابة شمال الجيزة، ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بمستشفي الحميات بمنطقة امبابة.

بدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، لمحاصرة النيران، ومنع تمددها، ونجحت المحاولات في السيطرة على الحريق، قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

ونتج عن الحريق تفحم 3 نخلات، وكمية من القمامة، بمبني تحت الإنشاء، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

Advertisements

اقرأ أيضا..

نجح قوات الدفاع المدني بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع بمصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اندلع حريق هائل داخل مصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

تلقي اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية، بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بالجيزة بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، مدعومين بـ 12 سيارة إطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده ووقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

المعاينة الأولية لقوات الحماية المدنية بالجيزة بينت أن الحريق شب داخل المصنع ثم امتدت النيران إلى أماكن تخزين المواد الغذائية.