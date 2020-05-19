أخبار مصر | أستاذ آثار: علماء مسلمون سبقوا شامبليون في فك طلاسم الهيروغليفية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أستاذ آثار: علماء مسلمون سبقوا شامبليون في فك طلاسم الهيروغليفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت على الساحة العلمية عدد من المناوشات في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالتاريخ المصري القديم والآثار المصرية القديمة، خلافات من النوع الذي يعتمد فيه كل طرف على مصادر معتمدة لديه، مما يجعل الفصل بينهما يحتاج إلى العودة قليلًا إلى الوراء لكشف سبب الأزمة، ويصحبنا الدكتور محمد حمزة الحداد أستاذ الآثار الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الآثار جامعة القاهرة، في سلسلة جديدة تكشف لنا عن بعض طلاسم وأسرار المصادر العربية التي تناولت الآثار المصرية القديمة.

قال الحداد في تصريحات إلى الخليج 365، إن فضل المؤرخون العرب على الآثار المصرية لا يمكن أن ينكره أحد، فنجد أن مؤرخيهم ذكروا الآثار المصرية في كتبهم وأوردوا مشاهداتهم لها، وعرفت تلك الآثار بأسماء عربية فالهرم اسم عربي وأبي الهول اسم عربي والأقصر هو الاسم العربي الذي أطلقه المؤرخون العرب المسلمون على مدينة طيبة مدينة الـ100 باب، فلا ننكر فضل العرب في هذه الناحية.

وتابع، كما كان للعرب دور كبير في حفظ تراث مصر القديمة من جهة، وكشف رموز المصرية القديمة "الهيروغليفية" من جهة أخرى، وذلك في سلسلة متراكمة من كتب المؤرخين والعلماء المسلمين وعلى رأسهم جابر بن حيان وذي النون المصري وأبو القاسم العراقي وابن وحشية في كتابه "شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام".

وأضاف الحداد، هذا الكتاب تُرجم إلى الإنجليزية سنة 1806م، ثم تُرجم إلى الفرنسية سنة 1809م، وكان من الأعمدة الأساسية التي اعتمد عليها شامبليون في فك رموز اللغة المصرية القديمة، وتوجد رسالة دكتوراة للدكتور عكاشة الدالي باللغة الإنجليزية تحت عنوان "الألفية المفقودة.. دور المؤرخون المسلمون في دراسة تاريخ مصر القديم"، أثبت من خلالها أن العلماء المسلمين نجحوا في معرفة أحرف من اللغة المصرية القديمة، وكانت قراءاتهم صحيحة لها وتوصلوا إلى معرفة المخصص في العلامات الهيروغليفية وهذا دور لا ينكر للعلماء المسلمين.

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وقال، إنه بمراجعة كتب الدكتور عبد الحليم نور الدين، وكتاب الدكتور رمضان عبده السيد الذي قدمه الدكتور حواس وطبع بمطابع المجلس الأعلى للآثار، نجد الإشادة الكبيرة بدور العلماء العرب المسلمون في فك طلاسم الخط المصري القديم "الهيروغليفية" في ضوء المجهود الذي بذلوه وفي ضوء المعارف التي توافرت لديهم.

وأشار الحداد إلى أن علماء المصريات وعلى رأسهم أحمد باشا كمال أبو علم المصريات يشيد بدور المقريزي، وكتاباته ووصفه للآثار المصرية القديمة ونشره لنصوص بعض البرديات اعتمادًا على تفسير أهل الكتاب بمصر لها.

ولفت الحداد إلى نقطة شديدة الأهمية -حسب وصفه- أننا مع اعتمادنا على المصادر العربية إلا أننا يجب علينا أن نعيد تحقيق المخطوطات العربية التي كتبها المؤرخون العرب عن تاريخ مصر القديم في ضوء علم الآثار الحديث وفي ضوء الاكتشافات الحديثة، لأن المؤرخ من 1400 عام كتب ما وصل لمسامعه، ولم يكن علم الآثار معروف، وبذل ما يستطيع من مجهود، فلابد أن نتعامل مع هذه المصادر في ضوء ثقافة عصر هؤلاء المؤرخون ويجب أن ننتبه أن في هذا العصر كان سائدًا حكايات العجائب والغرائب.

وختم حمزة قائلًا، الكثير من علماء العرب ومؤرخيهم اعتمدوا ما كان سائدًا من خرافات واعتبروها حقيقة وسجلوها في كتبهم، ومن أكثر الكتب التي اعتمد عليها المؤرخون المسلمون كتاب يوحنا النقيوسي المؤرخ المسيحي الذي عاصر الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص، ونسخته القبطية الأصلية فقدت ولدينا منها الترجمة الحبشية، وأشاد النقيوسي في كتابه بعدل المسلمون ونزاهة حكمهم لمصر، ولكن كاتبه أيضًا مليء بخرافات عن مصر القديمة كما سمعها وتلك الخرفات نقلها عنه المؤرخون المسلمون في كتبهم، فيجب علينا ان نعيد تنقيح هذه الكتابات.