أخبار مصر | هيئة المستشفيات: لا خسائر بشرية في حريق حميات إمبابة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هيئة المستشفيات: لا خسائر بشرية في حريق حميات إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم السيطرة على حريق الذي نشب منذ قليل فى مستشفى حميات إمبابة بالجيزة، واخلاء المبنى المجاور، مؤكدة أنه لا توجد خسائر بشرية.

وكان نشب حريق في الاشجار والنخل المتواجد على أسوار مستشفى حميات إمبابة بالجيزة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بإشتعال النيران في الأشجار المتواجدة على أسوار مستشفي حميات إمبابة على كورنيش النيل.

وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق.

وانتقلت سيارتين اطفاء الى موقع الحريق وجاري السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وأكد تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.