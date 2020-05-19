شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: السيطرة على حريق مستشفي حميات إمبابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، سيطرة رجال الحماية المدنية على حريق محدود نشب مساء الثلاثاء بعدد من الأشجار داخل مستشفي حميات إمبابة، مؤكدة أن الحريق كان خارج مبنى المستشفى ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أن رجال الحماية المدنية تعاملوا بسرعة مع الحريق وتم السيطرة عليه فى غضون دقائق معدودة.

وأكد مجاهد انتظام سير العمل بالمستشفى، لافتا إلى أن المرضى داخل المستشفى يتلقون الخدمة الطبية على أكمل وجه.