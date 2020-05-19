“Dollar Trading” أسعار الدولار اليوم الأربعاء 20-5-2020 بالبنوك والصرافة .. سعر العملات الأجنبية والعربية “الدولار واليورو والريال السعودي”

نستعرض اليوم معكم سعر الدولار الأمريكي وأسعار اليورو اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والذي سنقوم باستعراضه على مدار الساعة ونرصد معكم أي تغيرات قد تطرأ على أسعار اليورو بالبنوك المصرية وشركات الصرافة والسوق الثانوية الموازية، حيث يغلب علي سعر اليورو في مصر التراجع مقابل الجنيه المصري خلال القترة الماضية، وتجد الإشارة أت أسعار اليورو بالبنوك المصرية محل اهتمام كبير لدي المصريين لما تمثله العملة الأوروبية من تأثير على المواطن المصري وأسعار السلع التي يرغب في اقتنائها، فالبضائع الأوروبية تمثل شريحة كبيرة من فاتورة السلع المستوردة بمصر، لهذا تأني أهمية متابعة أسعار اليورو ومتابعة أي تغيرات سعرية على سعر اليورو سواء بالبنوك المحلية أو بشركات الصرافة.

وتجدر الإشارة أن سعر الدولار الأمريكي في مصر هو شأن حياتي يمس صميم حياة المواطن المصري، وذلك لارتباط أسعار الدولار بسعر السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن في مصر، فسعر الدولار يكاد يكون المتحكم الرئيسي في نسبة التضخم سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، ومن الجدير بالذكر أنه بعد فترة استقرار طويلة لأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية امتدت لشهور عديدة، فوجي الجميع بهبوط حاد في سعر الدولار من مستويات أدنى من 15.7 جنيه، هبطت معها أسعار الدولار لمستويات 15.50 جنيه مقابل الدولار، وبالتالي هبطت أسعار جميع العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه بذات النسبة المئوية لهبوط الدولار مقابل الجنيه، ويرجع ذلك لارتباط سعر الجنيه المصري بالدولار ارتباطاً وثيقاُ.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية في مصر

سعر اليورو بالبنوك المصرية وشركات الصرافة تشهد حركته السعرية مقابل الجنية المصري استقرار أيضا وإن كان الذبذبة السعرية ملحوظة أكثر من سعر الدولار مقابل الجنيه ويرجع ذلك بسبب حركة اليورو مقابل الدولار في أسواق العملات الرئيسية العالمية.

سعر الريال السعودي قي مصر بالبنوك وشركات الصرافة يشهد حالة من الثبات خلال الأسابيع الماضية، وحركة أسعاره مرتبطة بحركة سعر الدولار مقابل الجنيه، ويرجع ذلك لارتباط كل من الجنية والريال بالدولار الأمريكي ارتباط كامل.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه

العملة أعلى سعر شراء أقل سعر بيع الدولار 15.74 البنك العربي الأفريقي الدولى 15.82 البنك الأهلي المصري اليورو 17.23 البنك المركزى المصرى 17.20 بنك البركة الجنيه الاسترليني 19.25 البنك المركزى المصرى 19.40 بنك البركة الريال السعودي 4.19 اتش اس بى سى HSBC 4.21 بنك التعمير والإسكان الدرهم الإماراتي 4.29 اتش اس بى سى HSBC 4.31 البنك الأهلي المصري الدينار الأردني 22.15 Advertisements البنك المركزى المصرى 22.30 بنك الإسكندرية الدينار الكويتي 50.94 بنك بلوم 50.48 كريدى أجريكول الريال العماني 40.99 مصرف أبوظبى الإسلامى 41.09 البنك الأهلي المصري الدينار البحريني 41.70 بنك بلوم 41.96 البنك الأهلي المصري

العوامل الإيجابية التي أثرت في سعر الدولار والعملات الأخرى بالبنوك وتوقعات أسعار الدولار

التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي مما أتبعه توفير ما يقرب من 3 مليار دولار سنويا

زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لأعلى مستوياتها على الإطلاق

زيادة حصة مصر من الصادرات بنسبة كبيرة ومتصاعدة

تقليص حجم الواردات المصرية مما يخفف العبء على السحب من الاحتياطي النقدي ويقلل الطلب على النقد الأجنبي

زيادة الاستثمارات المباشرة سواء كانت استثمارات أجنبية أو محلية

زيادة عائدات قناة السويس مما يزيد الحصيلة من النقد الأجنبي

سعر الدولار والعملات بشركات الصرافة

أما عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية الأخرى بشركات الصرافة، فتكاد تماثل تماما سعر جميع العملات بالبنوك المصرية، ويرجع ذلك لاختفاء السوق السوداء والموازية لتعاملات النقد الأجنبي في مصر، ويرجع ذلك نتيجة تحرير سعر الصرف للنقد الأجنبي، وخضوع أسعار العملات لقانون العرض والطلب، مما ضيق هامش سعر البيع والشراء، فأصبح اتخاذ التجارة في العملة وسيلة للكسب السريع ليس ذي عائد يذكر.

قد يهمك أيضا التعرف على:

“phone bill”استعلم || فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 “te data” رابط الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات telecom egypt أكواد شبكة محمول المصرية للاتصالات “WE”

الاستعلام عن “قيمة فاتورة الكهرباء” في شهر مايو 2020 موقع شركات وزارة الكهرباء الرسمي” .. الآن موعد الرفع النهائي للدعم والزيادات الجديدة

الإعلان الثالث عشر شقق الإسكان الاجتماعي شروط التقديم وأسعار الشقق من خلال صندوق التمويل العقاري

توقعات أسعار الدولار على المدي القصير والمتوسط

أما في حال هبوط الدولار مقابل الجنية لأسفل منطقة 15.50جنيه لعدة أيام متتالية فيتأكد بذلك هبوط الدولار لأسفل عند سعر 15.15 جنيه مقابل الدولار، ولكن هذا السيناريو مستبعد حدوثة نظرا للعديد من عوامل الضعف المستترة التي يعاني منها الجنيه المصري، وسنتناول في موضوعنا القادم أهم عوامل ضعف الجنيه المصري والتي سيكون لها أثر كبير على المدى المتوسط والطويل في تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار.