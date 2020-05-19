“dollar price” أسعار الدولار الأمريكي واليورو اليوم الأربعاء 20 مايو 2020 توقعات الأسعار مستقبلاً

نتابع معكم على مدار الساعة لحظة بلحظة تطورات أسعار الدولار وسعر العملات التي تهم المواطن المصري ومنها سعر اليورو وسعر الريال السعودي، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أيضا أسعار الدولار وسعر العملات بالبنوك المصرية وشركات الصرافة والسواق الموازية، وذلك من خلال متابعة يومية تنتهي يوميا بتقرير عن توقعات سعر الدولار الفترة المقبلة بناء على حالة سوق العملات في مصر وحالة الأسواق والمعايير والمحددات التي تلعب دور رئيسي في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه بمصر.

أما عن أسعار اليورو مقابل سلة العملات الرئيسية عالميا فاصبح سعر اليورو ضعف ملحوظ مقابل العديد من العملات الرئيسية، وهذا يأتي في إطار تراجع أكبر الاقتصاديات الأوروبية وهما الاقتصاد الألماني والاقتصاد الفرنسي، وكثير من الدول الأوروبية الأخرى بمنطقة اليورو تعاني من مشاكل اقتصادية عديدة.

سعر الدولار الأمريكي وأسعار اليورو اليوم

ونظرا لما تمثله أسعار اليورو بمصر من أهمية، فكان لزاما علينا صياغة هذا التقرير وأن نتابع من خلاله تطوارات سعر اليورو بالبنوك المصرية على مدار الساعة، كذلك لابد من معرفة أن سعر اليورو بمصر يرتبط بعرى وثقى بين سعر الجنيه مقابل الدولار، وذلك لارتباط الجنيه المصري في تقيمه عالميا بالدولار الأمريكي، فأي حركة سعرية للجنيه المصري مقابل الدولار، يتبعها ذات الحركة وبنفس النسبة المئوية مقابل جميع العملات الأجنبية والعربية.

أسباب انخفاض سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية بمصر الفترة الماضية

أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي والبنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.23 البنك المركزى المصرى أقل سعر للبيع: 17.20 بنك البركة البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المركزى المصرى 17.23 17.38 8 ساعات بنك مصر إيران التنمية 17.22 17.44 6 ساعات المصرف العربى الدولى 17.17 17.39 8 ساعات البنك العربي الأفريقي الدولى 17.16 17.39 7 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.16 17.39 7 ساعات كريدى أجريكول 17.16 17.33 11 ساعة بنك التنمية الصناعية 17.16 17.34 11 ساعة بنك قناة السويس 17.16 17.33 9 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 17.16 17.36 8 ساعات مصرف أبوظبى الإسلامى 17.16 17.34 11 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.16 17.39 5 ساعات بنك بلوم 17.16 17.38 5 ساعات بنك عودة 17.16 17.39 8 ساعات المصرف المتحد 17.16 17.39 8 ساعات البنك التجاري الدولي (CIB) 17.16 17.39 7 ساعات البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.16 17.34 12 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.16 17.39 6 ساعات البنك المصرى الخليجى 17.16 17.39 6 ساعات بنك التعمير والإسكان 17.15 17.41 10 ساعات بنك مصر 17.14 17.31 12 ساعة البنك الأهلي المصري 17.14 17.36 8 ساعات بنك الإسكندرية 17.13 17.38 7 ساعات بنك البركة 16.92 17.20 يوم واحد

متوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه بمصر اليوم في البنوك المصرية

ونستعرض معكم من خلال الجدول التالي متوسطات أسعار بعض العملات العربية والأجنبية بالبنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر، ويتم تحديث هذا الجدول على مدار الساعة بالأسعار الجديدة في حال طرأ أي تغير على سعر أي عملة.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه

العملة أعلى سعر شراء أقل سعر بيع الدولار 15.74 البنك العربي الأفريقي الدولى 15.82 البنك الأهلي المصري اليورو 17.23 البنك المركزى المصرى 17.20 بنك البركة الجنيه الاسترليني 19.25 البنك المركزى المصرى 19.40 بنك البركة الريال السعودي 4.19 Advertisements اتش اس بى سى HSBC 4.21 بنك التعمير والإسكان الدرهم الإماراتي 4.29 اتش اس بى سى HSBC 4.31 البنك الأهلي المصري الدينار الأردني 22.15 البنك المركزى المصرى 22.30 بنك الإسكندرية الدينار الكويتي 50.94 بنك بلوم 50.48 كريدى أجريكول الريال العماني 40.99 مصرف أبوظبى الإسلامى 41.09 البنك الأهلي المصري الدينار البحريني 41.70 بنك بلوم 41.96 البنك الأهلي المصري

أسباب انخفاض سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه والعوامل المؤثرة في أسعار العملات

الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي يعتبر من أهم العوامل المؤثرة على قوة أو ضعف الجنية مقابل الدولار والعملات الأجنبية والعربية، فيرتفع سعر الدولار في حال تراجع وانكمش الاحتياطي، ويحدث العكس في حال زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي المركزي المصري.

ميزان المدفوعات المصري له كبير الأثر في تحديد سعر الدولار مقابل جنية المصري، ففي حال التحسن بميزان المدفوعات المصري وزيادة الإيرادات من النقد الأجنبي عن المصرفات تتحسن أسعار الجنيه مقابل جميع العملات الرئيسية وهو ما حدث في الشهور الثلاثة الأخيرة.

المؤشرات الاقتصادية المصرية تلعب دورا أيضا في تحديد سعر الجنيه المصري مقابل الدولار واليورو والعملات الأجنبية والعربية الأخري، فتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية أحد أسباب قوة الجنيه المصري مقابل سلة العملات.

التصنيف الائتماني لمصر والذي تصدره المؤسسات المالية العالمية كمؤسسة موديز ومؤسسة فيتش وغيرهما من المؤسسات المالية العالمية الكبري، ولحسن الطالع قد تم رفع التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات خلال الثلاث سنوات الماضية، وهذا له أثر كبير في التدفقات الأجنبية من النقد الأجنبي في الاستثمار المباشر وغير المباشر بمصر.

العرض والطلب له دور كبير في لاسم معالم أسعار الدولار واليورو والعملات الأخرى مقابل الجنيه، قمع تزايد الطلب على الدولار ترتفع أسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه، والعكس في حال انخفاض الطلب على الدولار والعملات الأخري.

أما في حال هبوط الدولار مقابل الجنية لأسفل منطقة 15.50 جنيه لعدة أيام فيتأكد بذلك هبوط الدولار لأسفل عند سعر 15.15 جنيه مقابل الدولار، ولكن هذا السيناريو مستبعد حدوثة نظرا للعديد من عوامل الضعف المستترة التي يعاني منها الجنية المصري، وسنتناول في موضوعنا القادم أهم عوامل ضعف الجنيه المصري والتي سيكون لها أثر كبير على المدى المتوسط والطويل في تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار.

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نتمنى أن نكون قد قدمنا من خلال هذا التقرير عرض وافي عن سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية، كما نسعد بالتواصل مع متابعينا من خلال التغليقات على هذا التقرير، وسنجيب على أي تساؤلات تخص متابعينا بالرد على التعليقات.