الاستعلام عن “قيمة فاتورة الكهرباء” في شهر مايو 2020 موقع شركات وزارة الكهرباء الرسمي” .. الآن موعد الرفع النهائي للدعم والزيادات الجديدة

نستعرض معكم من خلال هذا التقرير طريقة وخطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء شهر مايو 2020، كما نستعرض أيضا التعريفة الحالية والجديدة لفاتورة الكهرباء، وكذلك الموعد المحدد لزيادة الأسعار ورفع الدعم نهائيا عن فواتير الكهرباء هذا العام، حيث يتابع الجميع شهريا استهلاكه من الكهرباء، وكذلك يتابع المواطن المصري ما يصدر من تصريحات وأخبار عن أي زيادة في أسعار فاتورة الكهرباء، حيث يكون لأي زيادة تأثير مباشر على حياة المواطنين، خاصة بعدما ارتبط دعم بطاقات التموين باستهلاك الكهرباء.

كما سنستعرض أيضا من خلال هذا التقرير الشامل الجداول المفصلة والخاصة باستهلاك شرائح الكهرباء، حيث أصبحت فاتورة الكهرباء محل اهتمام جميع المواطنين، لذلك أعددنا هذا التقرير الذي يشرح بسهولة ويسر كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية.

قيمة فاتورة الكهرباء” في شهر مايو 2020

وتجدر الإشارة هنا إلى ما صرح به مؤخراً وزير الكهرباء محمد شاكر، حيث صرح عبر مؤتمره الصحفي عن موعد الزيادات الجديدة، الأمر الذي شغل العديد من المواطنين، حيث من المتوقع رفع الدعم نهائيا عن استهلاك الكهرباء بمصر للعديد من شرائح الاستهلاك خلال هذا العام، وبذلك تتحرر أسعار الكهرباء من الدعم الذي كان يستفيد به الأغنياء أكثر من الفقراء، كما تقرر أن يتم دعم المواطن محدود الدخل والذي يستحق الدعم دون سواه.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء يكشف موعد إلغاء الدعم نهائيا عن قطاع الطاقة

الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء في مايو 2020

للاستعلام عن فاتورة الكهرباء ادخل على موقع وزارة الكهرباء المصرية.

اختر” الخدمات”.

اضغط على أيقونة”الاستعلام عن الفواتير”.

اختر اسم المحافظة

قم بإدخال رقم العداد، المكوّن من 10 أرقام كما في الصورة السابقة

معرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء في مارس 2020

الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لهذا الشهر تتم كما شرحنا سابقا من خلال الرابط السابق والخاص بمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء، وذلك بعدما اقتربت خطة إصلاح منظومة دعم الكهرباء من نهايتها، حيث تعتمد الخطة على الاكتفاء بدعم من يستحق فقط، وخروج شريحة كبيرة من غير المستحقين لدعم الكهرباء من هذه المنظومة، وهذا يساعد على التوسع في المشروعات الجديدة الخاصة بوزارة الكهرباء، خاصة إنشاء محطات جديدة ومد شبكات الكهرباء وتجديدها وصيانتها بصفة دورية.

Advertisements

قد يهمك أيضا التعرف على:

“phone bill”استعلم || فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 “te data” رابط الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات telecom egypt أكواد شبكة محمول المصرية للاتصالات “WE”

أدفع وسدد || هنا الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2020 “موقع الشركة المصرية للاتصالات” دليل WE 140 online .. دفع فاتورة تى اى داتا

الإعلان الثالث عشر شقق الإسكان الاجتماعي شروط التقديم وأسعار الشقق من خلال صندوق التمويل العقاري

وسنتابع من خلال هذا التقرير جميع ما يصدر من تصريحات وأخبار تتعلق بالتعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء، وكذلك الموعد المحدد لتفعيل هذه التعريفة، وفي حال كان لديكم أسئلة أو استفسارات، يمكنكم ترك تعليق بالاستفسار وسنجيب على جميع التعليقات الخاصة بكم تباعاً.