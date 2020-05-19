“phone bill”استعلم || فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 “te data” رابط الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات telecom egypt أكواد شبكة محمول المصرية للاتصالات “WE”

الاستعلام عن قيمة الفاتورة للتليفون الأرضي أبريل 2020 billing من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات “WE” كما يمكن سدادا فاتورة التليفون بعدة طرق سنستعرضها معنا من خلال هذا التقرير، فقد بدأ البحث يتزايد على معرفة فاتورة التليفون المنزلي والتجاري الأرضي مع بداية تفعيل فاتورة شهر أبريل 2020 على موقع شركة المصرية للاتصالات “WE” وحرصنا منا على متابعينا وتسهيل عملية الاستعلام على فاتورة التليفون أعددنا هذا التقرير.

وتجدر الإشارة هنا أن فاتورة التليفون الأرضي تصدر بصفة دورية ربع سنوية ومع بداية يوم 15 أبريل 2020 صدرت فاتورة التليفون والتي يستمر تحصيلها بدون غرامة حتى منتصف شهر مايو 2020 ، ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون برقم الهافت أو برقم الحساب كم خلال موقع الاستعلام التابع لشركة المصرية للاتصالات “WE” كما يمكن معرفة قيمة الفاتورة من خلال الاتصال بالرقم المختصر 111، واتباع تعليمات الرسالة الصوتية.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 برقم التليفون ورقم الحساب

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة تليفون شهر أبريل 2020 من خلال الرابط التالي، فقط اضغط على الرابط للدخول للموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات واتبع الخطوات التالية:

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون

اضغط على الرابط السابق

ستفتح الصفحة الخاصة بمعرفة قيمة الفاتورة كما بالصورة التالية.

ادخل كود المحافظة التي بها التليفون الأرضي ورقم التليفون المراد الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة به.

اضغط على كلمة أظهر الفواتير.

ستظهر لك الفاتورة الخاصة برقم التليفون الذي أدخلته.

كما يمكن إدخال رقم الحساب بدلا من رقم الهاتف والضغط على كلمة اظهر الفواتير.

أكواد شبكة محمول المصرية للاتصالات

مسلسل الخدمة كود الاستعلام وتفعيل الخدمة 1 خدمة الاستعلام عن الرصيد *322# 2 خدمة شحن الرصيد *555*الرقم السري# 3 خدمة معرفة رقم الهاتف *688# 4 خدمة تحويل الرصيد لرقم آخر *323*المبلغ*رقم الهاتف# أو الاتصال برقم 322 5 خدمة سلفني شكرا *04# 6 خدمة كلمني شكرا *515*رقم الهاتف# 7 خدمات الدليل اتصل برقم 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 عبر اى شبكة اخرى . 8 خدمة الاستعلام عن الاستخدام *414#

طرق سداد دفع فاتورة التليفون الأرضي

ماكينات ATM المنتشرة بكل المدن.

خدمات فوري واسعة الانتشار.

الدفع الإلكتروني على موقع الشركة باستخدام بطاقة الائتمان.

أقرب سنترال لك.

فروع شركة تي اية داتا

التحقق من وجود خدمة الإنترنت على هاتفك الأرضي

اضغط على الرابط التالي:

رابط التحقق من توافر خدمة الإنترنت

ستظهر لك الصفحة بالشكل التالي:

Advertisements

قد يهمك أيضا التعرف على:

أدفع وسدد || هنا الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2020 “موقع الشركة المصرية للاتصالات” دليل WE 140 online .. دفع فاتورة تى اى داتا

الاستعلام عن “قيمة فاتورة الكهرباء” في شهر مايو 2020 موقع شركات وزارة الكهرباء الرسمي” .. الآن موعد الرفع النهائي للدعم والزيادات الجديدة

الإعلان الثالث عشر شقق الإسكان الاجتماعي شروط التقديم وأسعار الشقق من خلال صندوق التمويل العقاري

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020 يمكن ترك تعليق برقم التليفون الخاص بكم وكذلك كود المحافظة، وسنتولى عنكم الاستعلام عن الفاتورة والرد على التعليقات بقيمة الفواتير الخاصة بك.