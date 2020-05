الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات te.eg .. الاستعلام عن “فاتورة التليفون الأرضي” أبريل 2020 140online الاستعلام عن فاتورة النت برقم التليفون ورقم الحساب

معرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020 عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات te.eg ومن خلال دليل التليفون 140 التي يتزايد البحث عنها كل ثلاثة شهور، ومن خلال موقع المصرية للاتصالات لمعرفة الفاتورة يمكن الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون أيضا، 140onlin، وتحدر الإشارة أن سداد ودفع قيمة فاتورة التليفون يمتد لمدة شهر كامل بدون غرامة من المصرية للاتصالات لفواتير التليفون ألأرض، هذا وقد أتاحت الشركة المصرية للاتصالات WE خدمة الاستعلام ومعرفة قيمة فاتورة التليفون بعدة طرق، أسع هذه الطرق من خلال زيارة الموقع الرسمي لشركة WE ومعرقة فاتورة التليفون الأرضي وفاتورة الإنترنت.

وتيسيرا على متابعي موقعنا الكرام فقد أعددنا هذا التقرير الذي سنتعرف كم خلاله على الطرق العديدة لمعرفة قيمة فاتورة التليفون وفاتورة النت، كما سنتناول أيضا استعراض الطرق العديدة لدفع فاتورة التليفون، وكذلك سنتعرف على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات WE لعملائها من مشتركي التليفون الأرضي وشبكة المحمول والإنترنت عبر شركة تي اية داتا، كما سنشرح بإيجار العروض المقدمة من الشركة للتليفون الأرضي والإنترنت وشرائح الهواتف المحمولة.

الاستعلام عن قيمة خط فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 برقم التليفون أو رقم الحساب على موقع WE

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020

من الجدير بالذكر أن الاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2020 قد بدا بالفعل من مطلع يوم 15 يناير 2020، وبدأ سدادا الفاتورة بدون غرامة أو قطع لخدمة الاتصال حتى نهاية يوم 15 فبراير 2020 ، ويمكن لعملاء ومشتركي الشركة المصرية للاتصالات WE من معرفة قيمة الفاتورة من خلال تلاث طرق وهي كالتالي:

الاتصال برقم 111 وهو مخصص لخدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون.

زيارة موقع شركة المصرية للاتصالات الرسمي والاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020، سواء برقم التليفون أو رقم الحساب

زيارة أي فرع من فروع الشركة سواء السنترالات أو مراكز تى اية داتا التابعة للشركة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020

يمكن الاستعلام بزيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات سواء برقم التليفون أو برقم الحساب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط الاستعلام عن قيمة الفاتورة اضغط للدخول قم باختيار طريقة الاستعلام سوار برقم التليفون أو برقم الحساب قم باختيار كود المحافظة التي يتبعها التليفون ادخل رقم التليفون في المكان المخصص كما في الصورة التالية وذلك في حال كان الاستعلام برقم التليفون ثم اضغط على كلمة أظهر الفواتير

طرق سداد دفع فاتورة التليفون الأرضي

هناك طرق عديدة لسدادا ودفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وسنستعرض طرق دفع الفاتورة من خلال هذا التقرير، وطرق السداد كالتالي:

سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال ماكينات ATM المنتشرة بكل المدن.

سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمات فوري واسعة الانتشار.

يسداد فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الدفع الإلكتروني على موقع الشركة باستخدام بطاقة الائتمان.

سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال أقرب سنترال لك.

يمكن دفع قيمة فاتورة التليفون من خلال فروع شركة تي اية داتا.

سداد الفاتورة من خلال البنك الذي لديك حساب مصرفي به.

أنظمة Indigo Plus الشهرية

خدمات الشركة المصرية للاتصالات WE والخواص المقدمة لمشتركي الشركة

خاصية مكالمة من عدة أطراف

خاصية التتبع

خاصية الخط الساخن

خاصية عدم الإزعاج

خاصية المنبه

خاصية اختصار الأرقام

خاصية إظهار رقم الطالب

خاصية المانع الكودي

خاصية البريد الصوتي

خاصية الاستقبال فقط

خاصية خدمة الانتظار

عروض الشركة المصرية للاتصالات WE

خصومات الإنترنت المصرية للاتصالات

إنترنت أكثر ضعف الباقة بنفس السعر

سرعات الإنترنت من تى اية داتا

في حال كان كان أي استفسار بخصوص الاستعلام ومعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020 أو بخصوص عروض المصرية للاتصالات أو الخواص أوالخدمات العديدة المقدمة من الشركة يمكنكم ترك تعليق.