أخر أخبار بطاقة التموين “تحديث البيانات” مايو 2020 رابط موقع إدارة دعم مصر www.tamwin.com.eg

موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg 2020 فقد صرح مستشار وزير التموين الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين: إن وزارة التموين المصرية قد انتهت من استقبال طلبات التظلم للمستبعدين من المرحلة الرابعة وذلك بعدما انتهت من وضع الشروط والمعايير التي يتم بناء عليها حذف البطاقات التموينية الخاصة بهذه المرحلة، ويتم ذلك حاليا بالاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين المصريين، كما صرح الدكتور عمرو مدكور من خلال البرنامج التلفزيوني على قناة صدى البلد من خلال برنامج “صالة التحرير”، حيث صرح مدكور أن الشروط والمعايير تشمل ما يلي:

هذا وقد صرح مستشار وزير التموين من خلال لقاء تلفزيوني سابق أن ما يقرب من مليون أسرة قد قامت باستخراج بطاقات تموينية جديدة، حيث أكد أن هذه الأسر لم تكن تشملها منظومة الدعم قبل ذلك، كما أضاف أنه إذا ثبت التأمين على العامل الموسمي يرفض طلبه، وأشار مدكور أن البطاقات الجديدة تشمل الأولى بالرعاية، وكذلك الأكثر استحقاقًا للدعم.

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معايير حذف بطاقات التموين المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات

المستهلكون معدلات كهرباء كبيرة تصل إلى 1000 كيلوا وات شهريًا فأكثر.

في حالة امتلاك الأسرة أكثر من 3 سيارات.

الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

المواطن الذي لديه ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، أو الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

إذا كان صاحب البطاقة لديه حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

وجود جمارك للأسرة بأكثر من 100 ألف جنيه.

فاتورة موبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه .

في حالة أن يكون مصاريف مدارس الأبناء أكثر من 50 ألف جنيه.

أن يكون شخص في الأسرة مرتبه الحكومي 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.

هذا وقد نفت وزارة التموين الأنباء التي ترددت مؤخرا عن فتح باب تقديم التظلمات من جديد لمن تم استبعادهم من منظومة التموين طبقا للمعايير والمحددات والذين لا يستحقون دعم السلع التموينية، حيث أكدت وزارة التموين أنه لا صحة مُطلقا لفتح باب التظلمات للمستبعدين خلال الفترة المقبلة، وأن قرار الاستبعاد بحق هؤلاء نهائي ولا رجعة فيه، حيث تم الفحص الدقيق لجمع التظلمات، وأضافت الوزارة إلى أن باب تقديم التظلمات قد تم فتحه لمدة 165 يوماً، وتم إعادة جميع البطاقات التموينية التي ثبتت حقها في منظومة الدعم التموين.

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لمعرفة الرقم السري لبطاقة التموين

لا إضافة للمواليد قبل انتهاء عمليات الحذف وأشار التقرير إلى أن موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين مرتبط بأمرين هما: انتهاء حذف غير المستحقين بعد فحص التظلمات، وانتهاء تنقية البطاقات المقرر لها نهاية أغسطس الحالي، ثم سيجرى عرض ملف إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على مجلس الوزراء وتحديد موعد الإضافة وبدء صرف السلع. وتابع «لن تصدر موافقة لكل من قدم طلب إضافة مواليد، والصرف والإضافة سيكونان للأسر المحتاجة فقط التي دخلت ضمن فئة (الأكثر احتياجاً)». Advertisements وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تستقبل تظلمات المواطنين من الحذف، وتجتمع لجنة العدالة الاجتماعية لبحث من يستحق العودة لقواعد الدعم، من عدمه، لكن السؤال: هل الأهم الإبقاء على موظف سابق بمعاش ضعيف، أو موظف حالي من ذوى الاحتياجات الخاصة، أم الإبقاء على مواطن يمتلك حيازات زراعية أو حيازات عقارية؟ كما أن قيمة الفدان الزراعي وصلت مليون جنيه، فهل صاحبه له الحق أن يسأل عن دعم ـ50 جنيهاً للفرد؟».

فتح ملف إضافة المواليد على بطاقة التموين

خطوات إضافة رقم الموبايل على رابط موقع إدارة دعم مصر الرسمي

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