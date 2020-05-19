الاستعلام عن فاتورة خط التليفون الأرضي “المنزلي” أبريل 2020 استعلم برقم التليفون والحساب te data .. الآن طرق سداد الفاتورة

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2020 لذلك نقدم لمتابعي موقعنا الكرام خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي والتجاري لشهر أبريل 2020 ، حيث يمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون بالرقم التليفون فقط، كما يمكن الاستعلام أيضا عن فاتورة الهاتف الأرضي بالاسم ورقم الحساب، ويتم معرفة قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات “WE”، فالشركة المصرية للاتصالات وفرت خدمة التعرف على قيمة التليفون الأرضي بسهولة ويسر، وذلك من خلال سعيها الجاد في خدمة عملائها أيمنا وجدوا.

ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على كيفية التعرف على فاتورة خط التليفون الأرضي شهر أبريل 2020 برقم التليفون، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، كما سنتعرف على طرق دفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وكذلك الخدمات العديدة التي توفرها الشركة سواء للتليفون الأرضي أو خدمات النت المنزلي وأيضا عروض وشرائح الهواتف المحمولة.

الاستعلام عن قيمة فاتورة خط التليفون الأرضي أبريل 2020 برقم التليفون ورقم الحساب

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020

ويبدأ سدادا قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020 ابتداء من يوم 15 أبريل وحتى 15 مايو وذلك بدون غرامة تأخير أو قطع للخدمة،أما عن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فتتمثل في التالي:

الاتصال برقم الاستعلام عن فاتورة التليفون وهو الرقم المختصر 111 ويتم الاتصال فقط من أي تليفون أرضي، ويعد الاتصال اتبع الخطوات المقدمة عبر الخدمة الصوتية لتحصل على قيمة الفاتورة الخاصة برقم التليفون المستعلم عنه.

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات الخاص بخدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو، وإدخال كود المحافظة التابع لها رقم التليفون المستعلم عنه وكذلك ادخلا رقم التليفون وبالضغط على كلمة عرض سيتم ظهور قيمة الفاتورة.

طرق سداد ودفع فاتورة التليفون الأرضي

هناك طرق عديدة لسدادا ودفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وسنستعرض طرق دفع الفاتورة من خلال هذا التقرير، وطرق السداد كالتالي:

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يمكن دفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال ماكينات ATM المنتشرة بكل المدن.

يمكن دفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمات فوري واسعة الانتشار.

يمكن دفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الدفع الإلكتروني على موقع الشركة باستخدام بطاقة الائتمان.

يمكن سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال أقرب سنترال لك.

يمكن دفع قيمة فاتورة التليفون من خلال فروع شركة تي اية داتا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020

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ادخل على رابط الاستعلام عن قيمة الفاتورة اضغط للدخول

قم باختيار كود المحافظة التي يتبعها التليفون

ادخل رقم التليفون في المكان المخصص كما في الصورة التالية وذلك في حال كان الاستعلام برقم التليفون

ثم اضغط على أيقونة أظهر الفواتير

في حال الاستعلام برقم الحساب أدخل رقم الحساب واضغط على كلمة أظهر الفواتير