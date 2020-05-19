أرقام تليفونات صندوق التمويل العقاري .. الإعلان الثالث عشر بالرقم القومي “موقع وزارة الإسكان والتعمير” www.mff.gov.eg

رقم تليفون صندوق التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي والتقديم لحجز شقق الإعلان الثالث عشر من الإسكان الاجتماعي watan بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري complaints shmff gov eg ، ونحن معكم نتابع كل ما يصدر من أخبار وتصريحات حتى إعلان أسماء الفائزين المستفيدين بقرعة الإعلان الثالث عشر www.mff.gov.eg وكذلك تفاصيل “الرسالة الزرقاء .. الصفراء” والدعم السكني والتمويل العقاري الخاص بها حيث تعاظمت وتنامت عمليات البحث على موعد تقديم الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي، وكذلك يمكن لمن لم يوفق بالفوز بوحدة سكنية في الإعلان السابق للإسكان الاجتماعي متابعة موعد طرح وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال الإعلان الثاني عشر.

فمن الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على توفير السكن الملائم لشريحة كبرى من المجتمع المصري كانت بعيدة عن اهتمام القائمين على تشيد السكن الخاص بمعرفة الشركات والقطاع الخاص، فما كان من الحكومة المصرية إلا جعل هذه الشريحة المجتمعية في أولويات الاهتمام من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وتكللت جهود الدولة بمشاركة الصندوق الاجتماعي لحجز وحدات الإعلان العاشر للإسكان، وذلك من خلال توفير التمويل العقاري الملائم لهذه الشريحة من المجتمع المصري.

رقم تليفون صندوق التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي

صرحت منى عبد الحميد بأن من لديه أي شكوى أو تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه أن يتواصل مع أرقام صندوق التمويل العقاري على الأرقام الحالية وهي: 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي) أو من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg) للتعرف على حالة الطلب الخاصة به.

لذلك ومن خلال هذا التقرير الشامل سنستعرض معكم كافة التفاصيل الدقيقة الخاصة بالإعلان الثاني عشر للإسكان الاجتماعي وغيره من مشاريع الإسكان الاجتماعي التي أصبحت محل اهتمام كبير من وزارة الإسكان المصرية، كما سنستعرض معكم أيضا مواقع الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، كما سنفتح باب التواصل معكم من خلال التعليقات لنجيب على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بكم.

التقديم في شقق الإعلان الثالث عشر من الإسكان الاجتماعي

رابط الصندوق الاجتماعي إعلان نتيجة وحدات الإعلان العاشر للإسكان

أما عن المساحات المتوفرة بمشروع الإسكان الاجتماعي للإعلان الثالث عشر وسعر هذه الوحدات فقد تم عمل 2 نموذج لوحدات الإسكان الاجتماعي السكنية التابعة لمشروع الإعلان العاشر وهي كما يلي:

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نموذج مساحته 90 متر مربع مكون من 3 غرف وصاله بمساحة 90 متر بسعر 225 ألف جنية (مقدم حجز 14 آلاف جنيه) نموذج مساحته 75 متر مربع مكون من غرفتين وصالة بمساحة 75 متر بسعر 185 ألف جنيه ( ومقدم الحجز 10 آلاف جنيه)خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

المحافظات والمناطق والمدن الخاصة بالإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي محافظة الفيوم وتشمل مدن ومناطق “طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه”. محافظة بنى سويف بمنطقتي “الفشن – الواسطى”. محافظة المنيا مناطق “سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا”. محافظة أسيوط مناطق “البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة”. محافظة سوهاج مناطق “المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة”. محافظة قنا مناطق “أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة”. محافظة الأقصر مناطق “اسنا الدير شرق – اسنا الشغب – ارمنت أبو قليعى – ارمنت الريانية – الطود – المدامود – القرنة القديمة – القرنة الضبعية – مدينة طيبة الجديدة”. محافظة أسوان منطقة كوم امبو. محافظة البحر الأحمر مناطق “رأس غارب – القصير – مرسى علم”. محافظة مطروح مناطق “الحمام – سيدى عبدالرحمن – العلمين – سيوه.

الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي وكيفية الحجز إلكترونيا بالإعلان العاشر

الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وزارة الإسكان https://www.mff.gov.eg. تسجيل جميع بيانات المتقدم للحجز. إرفاق المستندات الشخصية للمتقدم. عند الانتهاء اضغط “إرسال”.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

أن يكون عمر المتقدم أكير من 21 عام ميلادي

لا يجوز التقدم للحصول على أكثر من شقة.

ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي من قبل( دار مصر – سكن مصر – أو غيرها).

ألا يكون أحدا من أفراد الأسرة قد حصل على قرض أو شقة من الإسكان الاجتماعي من قبل، كما ألا يكون أحدا من الأسرة من المتقدمين من الأطفال القُصر.

أن يكون غير حاصلا على سكن خاص به، سواء ملك له أو آل إليه بالميراث.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يريد التقديم فيها، أو من محافظة مجاورة.

يكون نظام السداد بالتقسيط على 20 عام من خلال النظام المتبع للتمويل العقاري.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي

صورة من بطاقة الرقم القومي، جديدة وسارية. مفردات الراتب الشهري للمتقدم. قسيمة الزواج”للمتزوجين”. شهادات ميلاد للأطفال.

الأوراق المطلوبة من الأرامل

صورة من بطاقة الرقم القومي. شهادة وفاة الزوج. بيان للمعاش (إذا كانت تتلقى معاشا). شهادات ميلاد الأولاد (إن كان لديها أطفال). صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية.

طريقة التقديم بطلب للحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وهو صندوق يهتم بالشريحة المجتمعية من محدودي الدخل، وهو الصندوق المنوط به تخفيف الأعباء التمويلية لمشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث يتم دعم طالبي الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال دعم أسعار هذه الوحدات السكنية، والدعم المقدم من الصندوق يتراوح ما بين 5 الأف جنيه مصري و 40 ألف جنية حسب كل حالة، يقدم الصندوق دعماً نقدياً بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمستثمر سداده.

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الإعلان الثالث عشر شقق الإسكان الاجتماعي شروط التقديم وأسعار الشقق من خلال صندوق التمويل العقاري

وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 5 ألاف جنيه إلى 40 ألف ، ويطلق على هذا النظام من الدعم “النظام المتدرج” حيث ترتفع قيمة الدعم المقدم للمواطنين كلما كان دخله منخفض، والهدف من ذلك تخفيض القسط الشهرى لوحدات الإسكان الاجتماعي بحيث تقل عن 35 % من صافي دخل الراغبين في الحصول على هذه الوحدات.