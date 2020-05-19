الإعلان الثالث عشر || هنا أرقام تليفون صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي www.mff.gov.eg على موقع وزارة الإسكان والتعمير 2020

أصبحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية www.mff.gov.eg حريصة على استهدف فئات المجتمع الغير قادرة على توفير سكن ملائم complaints shmff gov eg يناسب ظروفهم المادية والمعيشية من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومن خلال إعلانات وزارة الإسكان المتتابعة عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، كان الإعلان الثاني عشر للإسكان الاجتماعي والذي حظي بإقبال غير مسبوق، ويتم حالياُ التجهيز للإعلان الثالث عشر بشقق الإعلان الثاني للإسكان الاجتماعي، لذلك فنحن معكم حتى إعلان نتيجة قرعة الإعلان الثالث عشر وسنمد يد المساعدة إليكم في الاستعلام عن أسماء الفائزين والمستنفدين من قرعة الإسكان الاجتماعي بقرعة الإعلان الثاني عشر.

صرحت منى عبد الحميد بأن من لديه أي شكوى أو تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه أن يتواصل مع أرقام صندوق التمويل العقاري على الأرقام الحالية وهي: 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي) أو من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg) للتعرف على حالة الطلب الخاصة به.

رقم تليفون صندوق التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي

ومن خلال هذا التقرير سنوضح ونستعرض معكم كافة التفاصيل الخاصة بالإسكان الاجتماعي بوجه عام، قرعة الإعلان الثالث عشر، ولم يقتصر دور وزارة الإسكان على الإسكان الاجتماعي فقط، بل أصبحت الوزارة شريك أساس وقوة فاعلة في سوق الإسكان بمصر، كم خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، بل امتدت يد وزارة الإسكان لتوفير الإسكان المتميز والفاخر بأسعار مناسبة، وقد نجحت وزارة الإسكان في كبح جماح جشع شركات الإسكان الخاصة، وذلك بالمنافسة قي أسعار وحدات وشقق الإسكان لكافة فئات المجتمع.

مكاتب البريد بمختلف المحافظات منوط بها طرح كراسات شروط وحدات الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يتضمن أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بعدد من المحافظات ، وخصصت وزارة الإسكان، 8 أيام للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة للحجز، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني «www.shmff.gov.eg».

رقم تليفون صندوق التمويل العقاري استعلام الإعلان الثالث عشر

وينتظر المواطنون التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بقلق بالغ وذلك للإعلان الثالث عشر وكلهم أما أن تكون أسمائهم ضمن أسماء الفائزين المستفيدين والفائزين بقرعة الإعلان الثالث عشر، لذلك وجدنا زيادة البحث على التقديم وشروط التسجيل في الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي على المواقع الإلكترونية، وسنستعرض أخر الأخبار والتصريحات وشروط الحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي والأوراق والمستندات المطلوبة لذلك.

مساحة الشقة مكونات الشقة السعر مقدم الحجز الدعم المقدم 90 متر مربع 3 غرف + صالة 225 ألف جنيه مقدم حجز 14 ألف جنيه من 5 الآف حتى 40 ألف جنيه 75 متر مربع 2 غرفة وصالة 185 ألف جنيه قدم حجز 10 آلاف جنيه من 5 الآف حتى 40 ألف جنيه

شروط الحصول على شقة سكنية بالإعلان الثاني عشر من مشروعات الإسكان الاجتماعي

رابط الصندوق الاجتماعي لحجز وحدات الإعلان العاشر للإسكان Advertisements

فمنذ أن أعلنت وزارة الإسكان عن تجهيز طرح الإعلان الثالث عشر وهو المشروع التابع لوزارة الإسكان،، وسينم قريبا فتح باب التقديم، فقد يأمل المتقدمين بالفوز بشقة سكنية من وحدات المشروع، وأمل في الحصول على وحدة سكنية، وقد أعلنت وزارة الإسكان أنه سيتم تسليم وحدات مشروع الإعلان العاشر في غضون 18 شهر من تاريخ الإعلان.

المحافظات والمناطق والمدن الخاصة بالإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي محافظة الفيوم وتشمل مدن ومناطق “طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه”. محافظة بنى سويف بمنطقتي “الفشن – الواسطى”. محافظة المنيا مناطق “سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا”. محافظة أسيوط مناطق “البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة”. محافظة سوهاج مناطق “المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة”. محافظة قنا مناطق “أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة”. محافظة الأقصر مناطق “اسنا الدير شرق – اسنا الشغب – ارمنت أبو قليعى – ارمنت الريانية – الطود – المدامود – القرنة القديمة – القرنة الضبعية – مدينة طيبة الجديدة”. محافظة أسوان منطقة كوم امبو. محافظة البحر الأحمر مناطق “رأس غارب – القصير – مرسى علم”. محافظة مطروح مناطق “الحمام – سيدى عبدالرحمن – العلمين – سيوه.

مساحات شقق مشروع الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

نموذج 90 متر 3 غرف وصاله بسعر 225 ألف جنية (مقدم حجز 14 آلاف جنيه)

نموذج 75 متر غرفتين وصالة بسعر 185 ألف جنيه ( ومقدم الحجز 10 آلاف جنيه)

الاستعلام عن نتيجة قرعة الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي

الاستعلام عن نتيجة قرعة الإسكان الاجتماعي يتم بالدخول على موقع (www.mff.gov.eg) وذلك على الحساب الخاص بكل متقدم والذي تسلم المتقدم كود خاص به لاستكمال عملية تسجيل طلب الحصول على وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي.

الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي وكيفية الحجز إلكترونيا

الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وزارة الإسكان. تسجيل جميع بيانات المتقدم للحجز. إرفاق المستندات الشخصية للمتقدم. عند الانتهاء اضغط “إرسال”.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

أن يكون عمر المتقدم أكير من 21 عام ميلادي

لا يجوز التقدم للحصول على أكثر من شقة.

ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي من قبل( دار مصر – سكن مصر – أو غيرها).

ألا يكون أحدا من أفراد الأسرة قد حصل على قرض أو شقة من الإسكان الاجتماعي من قبل، كما ألا يكون أحدا من الأسرة من المتقدمين من الأطفال القُصر.

أن يكون غير حاصلا على سكن خاص به، سواء ملك له أو آل إليه بالميراث.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يريد التقديم فيها، أو من محافظة مجاورة.

يكون نظام السداد بالتقسيط على 20 عام من خلال النظام المتبع للتمويل العقاري.

الأوراق المطلوبة للحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي

صورة من بطاقة الرقم القومي، جديدة وسارية.

مفردات الراتب الشهري للمتقدم.

قسيمة الزواج”للمتزوجين”.

شهادات ميلاد للأطفال.

الأوراق المطلوبة من الأرامل

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة وفاة الزوج.

بيان للمعاش (إذا كانت تتلقى معاشا).

شهادات ميلاد الأولاد (إن كان لديها أطفال).

صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية.

طريقة التقديم بطلب للحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي.

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الإعلان الثالث عشر شقق الإسكان الاجتماعي شروط التقديم وأسعار الشقق من خلال صندوق التمويل العقاري

أما عن الدعم الذي تقدمة الحكومة المصرية لللإسكان الاجتماعي الخاص بالإعلان الثاني عشر الاستفادة من ذلك الدعم، فتتراوح قيمة هذا الدعم والذي يبدأ من 5 أللاف جنيه للوحدة السكنية من الإسكان الاجتماعي، ويصل إلى 40 ألف للوحدة السكنية الواحدة، وقد أطلقت وزارة الإسكان على هذا الدعم مسمى “النظام المتدرج” حيث تزيد قيمة الدعم لأصحاب الدخول المنخفضة، وذلك لتخفيض قيمة القسط الشهرى بحيث لا يزيد 35 % من صافي دخل الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعي.