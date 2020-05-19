رابط الموقع الرسمي وزارة التموين مايو 2020 www.tamwin.com.eg تحديث البيانات بطاقة التموين .. موقع إدارة دعم مصر

رابط موقع www.tamwin.com.eg 2020 تحديث بيانات البطاقات التموينية على موقع دعم مصر ،والذي يحظى بعميات بحث قوية خاصة بعد الأخبار الأخيرة عن أهمية إضافة رقم الهاتف المحمول لكل صاحب بطاقة تموينية على موقع الوزارة الرسمي، لذلك فقد قمنا من خلال موقعكم بإعداد هذا التقرير الهام، كما سننشر لكم رابط موقع إدارة دعم مصر لتحديث بيانات بطاقات التموين، وذلك لمن يجد عبارة ” سجل رقم موبايلك علىى بون صرف الدعم السلعي” وكذلك على بون صرف الخبز.

كشفت عزة لبيب، ممثل وزارة التموين خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة موازنات قطاع التموين برئاسة الدكتور حسين عيسى، عن أن عدد المستحقين بالبطاقات التموينية يبلغ وفق موازنة العام المالي الجديد لوزارة التموين 62 مليون مستحق للتموين بدلا من 70 مليون مستحق العام الماضي، وذلك بعد عملية تنقية البطاقات التي تمت خلال الفترة الماضية، وقالت: يبلغ عدد بطاقات التموين 16 مليون بطاقة بدلا من 20 مليون، وبلغ إجمالي موازنة هيئة السلع التموينية 105 مليار جنيه.​

رابط وزارة التموين الرسمي “دارة دعم مصر”

هذا وقد نفت وزارة التموين الأنباء التي ترددت مؤخرا عن فتح باب تقديم التظلمات من جديد لمن تم استبعادهم من منظومة التموين طبقا للمعايير والمحددات والذين لا يستحقون دعم السلع التموينية، حيث أكدت وزارة التموين أنه لا صحة مُطلقا لفتح باب التظلمات للمستبعدين خلال الفترة المقبلة، وأن قرار الاستبعاد بحق هؤلاء نهائي ولا رجعة فيه، حيث تم الفحص الدقيق لجمع التظلمات، وأضافت الوزارة إلى أن باب تقديم التظلمات قد تم فتحه لمدة 165 يوماً، وتم إعادة جميع البطاقات التموينية التي ثبتت حقها في منظومة الدعم التموين.

لمعرفة الرقم السري لبطاقة التموين

تحديث البيانات على موقع دعم مصر تسجيل رقم الموبايل

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موقع إدارة دعم مصر تحديث بيانات بطاقة التموين

خطوات إضافة رقم الموبايل على رابط موقع إدارة دعم مصر الرسمي

موقع وزارة التموين “إدارة دعم مصر”

قم بالدخول على رابط موقع إدارة دعم مصر

أدخل رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لتظهر بيانات بطاقته التموينية

اضف الرقم القومي

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المستهلكون معدلات كهرباء كبيرة تصل إلى 1000 كيلوا وات شهريًا فأكثر.

في حالة امتلاك الأسرة أكثر من 3 سيارات.

الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

المواطن الذي لديه ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، أو الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

إذا كان صاحب البطاقة لديه حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

وجود جمارك للأسرة بأكثر من 100 ألف جنيه.

فاتورة موبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه .

في حالة أن يكون مصاريف مدارس الأبناء أكثر من 50 ألف جنيه.

أن يكون شخص في الأسرة مرتبه الحكومي 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.