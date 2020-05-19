حالة الطقس غدا الأثنين الموافق 18\5\2020 في مصر

في الوقت الحالي تتعرض جمهورية مصر العربية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يسيطر الآن على مصر ارتفاع كبير في درجة الحرارة وتعتبر تلك هي الموجة الأولى لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف هذا العام، ويحرص الجميع على متابعة حالة الطقس في مصر في مثل تلك الأيام نظراً لشهر رمضان الحالي.

حالة الطقس غدا الاثنين في مصر

تشهد محافظات مصر ع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث يسود على محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري طقس مائل للحرارة في ساعات النهار، بارد في الليل، مع تكون الشوائب العالقة في النهار والرياح خفيفة إلى معتدلة.

كما يسود على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء طفس معتدل في النهار بارد في الليل، مع تكون الشوائب العالقة بالنهار، وتكون الفرصة المهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة في مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

وعن محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود طقس مائل للحرارة في النهار، بارد في الليل، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات مصر، القاهرة العظمى 41والصغرى 25 درجة، الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23 درجة، مطروح العظمى 30 والصغرى 20 درجة، سوهاج العظمى 43 والصغرى 26 درجة، قنا العظمى 43 والصغرى 27 درجة، أسوان العظمى43 والصغرى 28 درجة.