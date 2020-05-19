الاستعلام عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس المتوقعة يوم الثلاثاء فمن المتوقع أن يكون الطقس حار طوال النهار في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومن المفترض أن يكون الطقس لطيف طوال النهار في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيكون معتدل في شمال وجنوب الصعيد.

كما أن هيئة الأرصاد توقعت أن الطقس سيكون مائل للحرارة في السواحل الشمالية وسيكون الطقس حار في الصعيد مع احتمال سقوط أمطار متوسطة مع حدوث أمطار رعدية في جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء من الممكن أن تتحول إلى سيول، وستتأثر البلاد بامتداد مرتفع مركزه شرق البحر المتوسط وستتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان.