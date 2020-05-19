الحكومة المصرية ستوفر للمواطنين كمامات بسعر 5 جنيه من القماش

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن قرار جديد تم اصداره من جانب الحكومة المصرية لتوفير كمامات بعد عيد الفطر المبارك بسعر لا يتعدى 5 جنيه، وأن الكمامة الواحدة تكفي لمدة شهر كامل، وذلك تمهيد لتطبيق قرار فرض غرامة على عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

كما قد أضاف سعد، في مداخلة ببرنامج «القاهرة الآن” تقديم الإعلامية لميس الحديدي قائلا: «موضوع الكمامات أصبح مهما جدا لا يوجد اجتماع يخص كورونا إلا ويتم مناقشة موضوع الكمامة، عشان تلزم مواطن إنه يرتدي الكمامة لازم توفرها له ويكون دا كمان بأسعار مناسبة، ودا فعلا اللي بتعمل عليه الحكومة دلوقتي».

كما أضاف قائلا: “هذه المصانع قامت بتوفيق أوضاعها لتوفير كمامات قماش يمكن استخدامها عدة مرات ليس أكثر من 5 جنيهات وبعضها يمكن استخدامها لشهر كامل”.