شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم العالي يستعرض جهود البحث العلمى لمواجهة كورونا باجتماع اللجنة العربية الدائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور ياسر رفعت عبد الفتاح نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمى، في اجتماع اللجنة العربية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والمنبثقة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، ممثلا عن جمهورية مصر العربية، وتناول الاجتماع الذي عقد عن طريق الفيديوكونفرانس جلستين أساسيتين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل ، تناولت الجلسة الأولى مناقشة مقترح الخطة التنفيذية لوثيقتي التصنيف العربي للجامعات والإطار العام للبحث العلمي العربي في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتم الاتفاق خلال الجلسة على تشكيل لجنة ثلاثية لإدخال بعض التعديلات على الوثيقة وإعادة الصياغة لوضعها في الصورة النهائية مع دعم الوثيقة بخطة تنفيذية خلال شهر من تاريخه.

وناقشت الجلسة الثانية موضوع هام بعنوان "البحث العلمي العربي في ظل جائحة كورونا: الواقع والآفاق"، وتم استعراض دور البحث العلمي في بعض الدول لمكافحة جائحة كورونا المستجد.

واستعرض الدكتور ياسر رفعت من خلال مداخلات عدة محاور رئيسية تعمل عليها مؤسسات البحث العلمي المصرية والتي تتماشى مع الاستراتيجية العربية للبحث العلمي وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث طرحت أكاديمية البحث العلمي مبادرة طبق فكرتك بتمويل قدره 30 مليون جنيه للأفكار القابلة للتنفيذ الفوري للحد من آثار الجائحة السلبية ، فضلا عن المبادرة الطارئة لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بتمويل يزيد على 40 مليون جنيه للمقترحات البحثية في العلوم الاساسية والتطبيقية في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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كما أبدى نائب الوزير استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم كامل الدعم للدول العربية الشقيقة لتوفير ما تقوم المراكز البحثية من انتاجه من مواد ومحاليل تعقيم وخلافه وذلك في إطار مبادرة التحالفات التكنولوجية التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ سنوات وبدأت هذه التحالفات في إعداد منتجاتها بجودة عالمية.

جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تحتل المركز الأول أفريقيًا وعربياً في عدد التجارب السريرية التي تجرى حاليًا بالعديد من الجامعات المصرية بالتعاون مع المراكز البحثية المتخصصة والقوات المسلحة في مساعي إيجاد علاج أو لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة أنه قام بافتتاح الاجتماع الدكتور محمد ولد عمر المدير العام للألكسو، وبمشاركة الدكتور عمرو سلامة - الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور معين حمزة - الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، بالإضافة إلى مشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ونخبة مميزة من العلماء والخبراء العرب .