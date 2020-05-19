شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تركب بوابات تعقيم ذاتى للمسجد النبوى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وكالة شؤون ⁧‫المسجد النبوي‬⁩ بتزويد مداخل المسجد النبوي بتركيب أجهزة تعقيم ذاتية بمواصفات عالية، ضمن إجراءاتها الاحترازية.

واجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بوكلائه المساعدين المعينين حديثاً بالرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والمسجد النبوي، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية سلطان بن عاطي القرشي.

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وحث الوكلاء المساعدين الجدد خلال الاجتماع على بذل كافة الجهود وتسخير أعلى الطاقات من أجل مواصلة دعم مسيرة التطور الذي يشهده الحرمان الشريفان بدعم لامحدود من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله- والحرص على تذليل العقبات إن وجدت بالعمل المؤسسي بروح الفريق الواحد، لضمان تقديم منظومة خدمات مميزة لمرتادي المسجد الحرام.

وأهاب بأهمية استشعار عظم المسؤولية، وقداسة المكان والزمان، وتأدية المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب، سائلاً المولى القدير أن يعينهم على أداء الأمانة، ويجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة. من جانبهم عبر الوكلاء المساعدون عن شكرهم على الثقة الغالية التي ستكون حتماً خير دافع لهم لبذل المزيد من العطاء في خدمة المسجد الحرام وقاصديه.

الجدير بالذكر أن الرئيس العام أصدر مؤخراً عدة قرارات تقضي بتكليف فضيلة الشيخ بدر بن عبدالله الفريح (وكيلاً مساعداً لشؤون المسجد الحرام للتوجيه والإرشاد) بالإضافة إلى عمله وتكليف المهندس محمد بن سليمان الوقداني (وكيلاً مساعداً لشؤون المسجد الحرام للمشاريع)، بالإضافة إلى عمله وتكليف المهندس أحمد بن عمر بالعمش (وكيلاً مساعداً لشؤون المسجد الحرام للفنية والخدمية) بالإضافة إلى عمله.