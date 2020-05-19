شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الشيخ الصالح.. رحلة رجل الأعمال السعودى من خدمة الحجاج إلى ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن الشيخ صالح كامل، الرجل الذى رحل عن عالمنا أمس الإثنين عن عمر 79 عاما، مجرد رجل أعمال محبا لمصر، أو مواطنا سعوديا يتمنى الخير لبلد شقيق، بل كانت حياته كلها، نصفها سعوديا، والنصف الأخر مصريا، بطعم ونكهة النجمة صفاء أبو السعود التى اختارها أن تكون شريكة حياته.

بمجرد إعلان خبر وفاة، تسابق الجميع لتقديم العزاء والدعاء له بالرحمة، فنانون وإعلاميون ورياضيون، ومواطنين من مصر والسعودية وكل الدول العربية.

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فما قصة هذا الرجل، وكيف جمع بين أن يكون رجل أعمال ناجحا، وصاحب رسالة إنسانية، وكيف تحول من خادم للحجيج بالسعودية، إلى واحد من أهم رجال الأعمال في المنطقة العربية.

الفيديو التالى يرصد تلك الرحلة.