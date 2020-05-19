نائب وزير التعليم ينعى وفاة اثنين من المعلمين بفيروس كورونا المستجد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين فقد اثنين من المعلمين متأثرين باصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال نائب الوزير لشئون المعلمين: أتقدم لجميع الزملاء المعلمين بأسمى آيات التعازي والمواساة لفقد اثنين من الزملاء المعلمين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وهما الزميلين حسني سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور، ومحمد أمين المدرس بمدرسة الجيزة الكهربائية الفنية، ونحن وإذ نعزي أنفسنا وجموع المعلمين، أيضا نتقدم بالعزاء لأسر الفقيدين، طالبين من الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، للفقيدين الرحمة وللأسرتين السلوان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل أعداد الطلبة ومقدرى الدرجات والإداريين المتقدمين للامتحانات ومستلزمات التعقيم داخل اللجان، موضحة أنه يوجد قرابة 653 ألف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية، و168 ألف مشرف وملاحظ و3313 لجنة أساسية و56 ألفا و591 لجنة فرعية و49 كنترولات للثانوية العامة و5800 إدارى بالكنترولات و23 ألفا و434 مقدر درجات وعدد أيام عمل اللجان 10 أيام وعدد أيام عمل الكنترولات 150 يوما.

وأوضحت الوزارة، أن أجهزة قياس الحرارة 16575، والكمامات 34.037.829 ، بالإضافة إلى 6.411.804 جوانتى، و6 آلاف مطهرات.

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وأوضحت الوزارة، أن دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب. إجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء، ومعدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي، والكشف عن أجهزة المحمول.

وشددت على أن تأمين الطلاب تضمن تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدأ الامتحانات ، وتعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية 2 (بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان. والسماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف في ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس، وقبل دخول اللجنة الفرعية يقوم الملاحظ بالتأكد من أن الطالب قام بتعقيم يديه ولبس الكمامة بطريقة صحيحة، وفي حال التأكد من عدم الملائمة الصحية يتم طلب سيارة الاسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت في محضر باللجنة.

وأوضحت أن تأمين اللجان، تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة، يسمح بدخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية للطالب الذى يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي، وفي حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على “المسئول الصحي”، ولتحديد خروجه أو بقائه في اللجنة وفقا للتقرير الطبي، فى حال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى.

وتابعت أن الطالب الذى يتأخر عن الساعة التاسعة لا يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائبا، والسماح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان نظرا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة، والطالب بالكورونا) بدخول امتحان الدور الثان ويعتبر لهم (امتحان دور أول) ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقا، وتعقد الامتحانات العامة بعد قرار الدولة بعودة الحياة الطبيعية.

وشددت على مخاطبة وزارة الصحة والسكان لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة سير، مخاطبة وزارة الصحة لتوفير سيارة إسعاف بكل مقر تقدير على أن يكون الكنترول مقر تجمع لسيارات الإسعاف تحسبا لأي حالة مرضية طارئة.