شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حملات تعقيم بالشوارع والمنشأت العامة لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازى ووقائى لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره مؤكدًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة القيام بحملات تعقيم موسعة بالشوارع والمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق التى تشهد كثافات على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية صباحًا ومساءً .

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة بالتعاون مع مديريتى الطب البيطرى والصحة والطب الوقائى بحملة لتعقيم وتطهير الشوارع ومحطات الاتوبيس ونفق الملك الصالح ودور الأيتام وسوق الخضروات والفاكهة والاسماك بخرطه الشيخ مبارك ومكتب بريد مصر القديمة بكورنيش النيل والمكاتب الادارية بفرع هيئة النظافة والمحيط الخارجى للمساجد بالحى .

كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

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كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.