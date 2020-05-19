شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصابة بفيروس كورونا بعد ولادة طفلها بأيام بـ «عزل أسوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفيت الصيدلانية التي وضعت أول حالة ولادة داخل الحجر الصحي بمستشفى العزل بأسوان بعد أسبوع من ولادتها لطفلها «عمر»، والتي تعد أول حالة ولادة لمصابة بكورونا بعزل أسوان، حيث لفظت «رحاب .هـ، 34 سنة، اليوم، أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى أسوان التخصصي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن «رحاب.ع.م»، تبلغ من العمر 34 عاما، ومقيمة بمنطقة السيل الريفي بجوار دار الضيافة بمدينة أسوان، وزوجها باستراليا ووصلت إلى مستشفى أسوان التخصصي منذ 8 أيام، بعد أن تم تحويلها من مستشفى الصدر بأسوان بعد التأكد من إيجابية الإصابة بفيروس كورونا.