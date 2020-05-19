شكرا لقرائتكم خبر عن قاعات رياضية وإنترنت.. رئيس جامعة قناة السويس: جاهزون لاستقبال العائدين من الخارج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باستقبال المصريين العالقين بالخارج، في المدينة الجامعية للطالبات بالإسماعيلية.

وقالت «هجرس» إنه طبقا لتعليمات وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، بتجهيز المدن الجامعية لاستقبال المصريين القادمين من الخارج، تم تشكيل لجنة بجامعة القناة لمتابعة الإجراءات اللوجيستية والوقائية.

وكشفت عن إعداد قاعات خاصة للرياضة والترفيه والإنترنت وعيادات طبية لمتابعة حالات المصريين فور وصولهم، بالإضافة إلى الانتهاء من تركيب كابينة تعقيم لكل القادمين.

جاء ذلك أثناء تفقدها، صباح اليوم، لمدينة الطالبات يرافقها المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد القيشاوي مدير المستشفى الميداني، وهدي فرج أمين عام الجامعة المساعد، ونجلاء عثمان مدير المدينة الجامعية للطالبات.

وأشارت رئيس الجامعة إلى أن هناك إجراءات تمت لرفع كفاءة المدن الجامعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير لجميع واجهات المبانى الخارجية والمداخل الرئيسية وأعمال التنسيق الحضارى ورفع كفاءة أماكن المبيت والآثاث والمطابخ ودورات المياه، كما تم تنفيذ أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية وتم تعقيم المدن وتجهيز عيادة لطب الأسرة وعيادة حميات وعيادة صدرية، فضلا عن تزويد المدينة بكابينة تعقيم وتم وضع خطة الاستقبال من تعقيم الأمتعة وقياس درجة الحرارة ورصد أي أعراض خاصة بالمشاكل الخاصة بالجهاز التنفسي.

وأضافت «هجرس» أنه في حالة ظهور أي أعراض يتبع بروتوكول وزارة الصحة وينقل المواطن إلى إحدى مستشفيات العزل، مشيرة إلى أنه سيتم توفير الوجبات الغذائية والأنشطة الرياضية مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

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وتمنت رئيس الجامعة أن يصل جميع المصريين العالقين بالخارج سالمين لأرض الوطن وتمر عليهم الـ١٤ يوما دون ظهور أي اعراض والوصول إلى أهاليهم سالمين.

المدينة الجامعية بجامعة قناة السويس مستعدة لاستقبال المصريين العائدين من الخارج

المدينة الجامعية بجامعة قناة السويس مستعدة لاستقبال المصريين العائدين من الخارج

المدينة الجامعية بجامعة قناة السويس مستعدة لاستقبال المصريين العائدين من الخارج

المدينة الجامعية بجامعة قناة السويس مستعدة لاستقبال المصريين العائدين من الخارج

المدينة الجامعية بجامعة قناة السويس مستعدة لاستقبال المصريين العائدين من الخارج

المدينة الجامعية بجامعة قناة السويس مستعدة لاستقبال المصريين العائدين من الخارج

المدينة الجامعية بجامعة قناة السويس مستعدة لاستقبال المصريين العائدين من الخارج