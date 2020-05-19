شكرا لقرائتكم خبر عن «مدنى البحيرة» يستقبل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا وتحول 5 إلى سلبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عطية الشامي، رئيس الفريق الطبي بمركز التعليم المدني بدمنهور المخصص للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا، تحول 5 حالات جديدة بالمركز من إيجابي إلى سلبي، واستقبال المركز 7 حالات جديدة من عدة محافظات، وتحويل إحدى الحالات إلى المستشفى بعد ظهور مشاكل في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.
وأضاف «الشامى»، بأن عدد الحالات المحتجزة في المركز حاليًا وصلت 81 حالة، مشيرًا إلى أن المركز برئاسة الدكتور محمد شاهين، المدير الفني للمركز، استقبل 131 حالة منذ بدء العمل في أول الشهر الجاري وشفي منهم 47 حالة خرجوا للمنازل.
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