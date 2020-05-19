نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا مع مسئولي الطب الوقائي «لمواجهة انتشار كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا مع مسؤولي الطب الوقائي بمديرية الصحة لتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بعد ثبوت إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ومدير شؤون البيئة بديوان عام المحافظة بفيروس كورونا، وحضر الاجتماع سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور، السكرتير المساعد، ولفيف من قيادات الطب الوقائى وإدارات المحافظة.

وقال نائب المحافظ، في تصريح صحفي، إننا سنتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة وحماية العاملين بالديوان العام والمترددين من أهالي الدقهلية وطلب من مسئولي الطب الوقائي أخذ مسحة لكافة المخالطين لمحافظ الدقهلية للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى سلامتهم لاتخاذ الإجراء المناسب تجاه كل شخص.

وعلى الصعيد نفسه تابع نائب المحافظ عملية أخذ العينات وتحليلها من العاملين بديوان عام المحافظة، التى تمت بمعرفة فريق الطب الوقائي بمديرية الصحة بالدقهلية، وأكد أن ذلك يأتي بهدف الاطمئنان على صحة جميع العاملين بالديوان العام والتأكد من سلامتهم.

نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا مع مسئولي الطب الوقائي "لمواجهة انتشار كورونا"

نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا مع مسئولي الطب الوقائي "لمواجهة انتشار كورونا"

نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا مع مسئولي الطب الوقائي "لمواجهة انتشار كورونا"

نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا مع مسئولي الطب الوقائي "لمواجهة انتشار كورونا"

نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا مع مسئولي الطب الوقائي "لمواجهة انتشار كورونا"

نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا مع مسئولي الطب الوقائي "لمواجهة انتشار كورونا"