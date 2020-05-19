شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي يشهد توقيع اتفاقية لتصنيع كابلات الألياف الضوئية في العين السخنة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب السفير الأمريكي في القاهرة، جوناثان كوهين، عن سعادته بمشاركته في حفل التوقيع الذي تم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة بنية كابيتال والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر «الفيديو كونفرانس» لإنشاء أكبر مصنع متخصص لصناعة كابلات الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة.

وقال السفير الأمريكي إن الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي المختص بتكنولوجيا الاتصالات ودعمه من قبل مؤسسات الدولة المصرية يعد خطوة هامة في التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية حالياً.

أضاف السفير الأمريكي أن هذا التوقيع يعد أحد أنواع التعاون في المجال التكنولوجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاهتمام بالاستثمارات الأمريكية واستقطابها لمصر، والتعاون المستمر خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشاد السفير الأمريكي بما تقوم به الهيئة العربية للتصنيع والتعاون مع الشركات الأمريكية العاملة في المجال التكنولوجي ذات الخبرة الكبيرة في القطاع، ما يساهم في ترسيخ التحول الرقمي في معاملات الدول والمؤسسات، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم المناطق الواعدة لإنشاء مثل هذه المشروعات المتخصصة.

وختم السفير الأمريكي كلمته بأن السفارة الأمريكية في مصر تدعم جميع الشركات الأمريكية وخاصة تلك التي لها استثمارات كبيرة في مصر.

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السفير الأمريكي يشهد عبر الفيديو كونفرانس التوقيع على عقود إنشاء مصنع للألياف الضوئية

السفير الأمريكي يشهد عبر الفيديو كونفرانس التوقيع على عقود إنشاء مصنع للألياف الضوئية

السفير الأمريكي يشهد عبر الفيديو كونفرانس التوقيع على عقود إنشاء مصنع للألياف الضوئية