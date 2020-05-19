شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 298 من المصريين العالقين في جدة إلى مطار مرسى علم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء الثلاثاء، رحلة طيران قادمة من مطار جدة، وعلى متنها 298 من المصريين العالقين في السعودية، تمهيدًا لإخضاعهم للحجر الصحي لمدة أسبوع فقط بدلا من 14 يوما وفقا للتعديل الجديد.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي في مطار مرسى علم مع تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية لهم ومرافقتهم في فنادق الحجر.

وأكد أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فنادق الحجر الصحي في مرسي علم، منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر الحجر.

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل ٢٩٨ من العائدين من جدة

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل ٢٩٨ من العائدين من جدة

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل ٢٩٨ من العائدين من جدة

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل ٢٩٨ من العائدين من جدة